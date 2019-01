On je kralj reciklaže: Skupio je četiri tone hrane pa je darovao

Prošla godina bila mi je rekordna po broju sakupljene plastične ambalaže, čime se bavim deset godina, u što sam krenuo na nagovor prijatelja, kazao nam je Zdravko Delač, kojeg mnogi zovu virovitičkim ekologom.

Kako vodi brižljivu evidenciju, nizao nam je podatke kao na tekućoj vrpci. Lani je sakupio i sortirao 13.000 staklenih boca, 55.000 limenki i plastičnih boca. Uz to 20.000 plastičnih i nepovratnih boca za ulje, omekšivač i sredstva za čišćenje, 1000 uložaka za baterije i 5000 plastičnih vrećica.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1203695 / Kralj reciklaže u Virovitici: Sakupio je i 4 tone hrane i darovao je]

Pored toga iz kontejnera i koševa za otpatke izvadio je četiri tone hrane, koju je podijelio vlasnicima kućnih ljubimaca, a goleme količine kruha koje pronađe odnosi poznanicima koji njime hrane svinje. Nema kvarta ili kontejnera koji kroz ovih deset godina Zdravko nije upoznao. Već unaprijed zna što bi se gdje moglo naći. Tako u četvrtima u kojima žive oni s većim standardom uz prazne boce pronalazi i one koje su pune alkoholnog pića.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Čak nalazim i neotvorene boce skupog pića, poput viskija ili neke druge žestice. Kako sam protivnik pijenja, prolijem piće jer me samo boca interesira – govori Zdravko. Kad govori o broju boca, onda mu je rekordan dan donio 75 kuna, koliko je dobio za 350 povratnih boca od plastične ambalaže. Njegov cilj nije samo sakupiti boce kako bi na njima zaradio, jer sakuplja i one koje ne spadaju u povratnu ambalažu, poput boca od ulja ili boca u kojima se nalazio tekući deterdžent. Kaže kako mu smeta nemarnost ljudi koji ne čuvaju okoliš i sve trpaju u jedan te isti kontejner. Dok smo ga pratili u popodnevnoj smjeni, jer Zdravko na posao krene oko osam sati i onda do ručka sakuplja boce i odvozi ih u dvorište, gdje ih razvrstava. Nakon odmora kreće u ponovni obilazak. Razvrstane boce odvozi u centre koji ih otkupljuju. Ne samo da u kontejnere ljudi bacaju od hrane kruh nego se mogu pronaći kolači, ali i slastice. Zdravko na temelju iskustva govori da boce s alkoholom bacaju žene pijanaca, a slatkiše roditelji pretile djece. Razvio je i posebnu tehniku vađenja boca iz kontejnera. Dugim štapom na čijoj je strani omča koju smješta na grlo boce ili oko kruha i s druge strane štapa zateže špagu, uhvati “robu” i povuče je. Od boca, koje traži ne samo u Virovitici nego i u okolnim naseljima, Zdravko si je prije dvije godine uredio krovište na kući u kojoj živi, a sad planira na zidove staviti stiropor, kako bi imao manje troškove grijanja. Nikad se nije ženio. Redovito ide u crkvu. Kaže kako se nakon blagdana može naći puno igračaka te da bi ih, umjesto bacanja u kontejnere, trebalo dati djeci koja nemaju.

Tema: Hrvatska