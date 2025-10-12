Časnica Hrvatske vojske Valentina Malović i fotoreporter te čuvar starih karlovačkih snimaka Dinko Neskusil govore o karlovačkom pravniku dr. Alfonsu Šibeniku i otkriću njegovih fascinantnih fotografija iz Velikog rata
On je naš prvi ratni fotograf, bio je zaboravljen, ali djelo mu je čudesno obnovljeno i spašeno
Kad je prije desetak godina, u proljeće 2014., u potkrovlju Gradskoga muzeja u Karlovcu otvorena izložba “Ogledalo s memorijom - iz fotografske baštine dr. Alfonsa Šibenika”, malo je bilo onih koji su znali kakvo je blago ondje prikazano, gdje su te fotografije iz Prvog svjetskog rata do tada bile zagubljene, kako su otkrivene i - napokon - zašto danas tako malo znamo o njihovu autoru, doktoru Alfonsu Šibeniku (1882. - 1974.), pravniku, časniku austrougarske vojske i karlovačkom gradskom vijećniku.
