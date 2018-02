"Ona ga je ubila. Nožem ga je ubila. Pred djecom ga je ubila"

U Lokvama odakle je Slađana B. (27), koja je u četvrtak poslijepodne u Goli kraj Koprivnice nožem ubila partnera Dejana Slivara (47), brutalno ubojstvo glavna je tema razgovora.

Prvog sugovornika susreli smo u kafiću i centru mjesta. Zna zbog čega smo došli i kaže nam da poznaje Slađanina oca Nikolu.

Slađaninog oca je prije nekoliko godina napustila supruga

Oni su došli iz Brčkog prije dosta godina. Njezin otac je 30 godina radio na željeznici. Ima kuću na željezničkoj stanici uz samu prugu - priča naš sugovornik.

Kaže da Nikola živi sam te da ga je prije nekoliko godina napustila supruga. Uz Slađanu imaju sina koji živi u Delnicama i stariju kćer. Pitamo ga može li nas odvesti do njegove kuće.

- U redu, pokazat ću vam, ali ne znam je li doma. Uzeo je otpremninu u HZ-u i zaposlio se u pilani jer mu je falilo staza za penziju - objašnjava nas sugovornik.

Kako je obećao odveo nas je do željeznice stanice. U Lokvama još ima preko pola metra snijega. Glavna ceste dobro je očišćena, no na onoj koja vodi do pruge još ima snijega.

Slađanin otac: Nemam vam što za reći

- Eno, on živi u onoj drvenoj kući. Ako mu je auto u garaži, kod kuće je, ako nema auta, nije kod kuće - govori naš sugovornik te odlazi uz pozdrav.

Nikolina kuća nalazi se s druge strane pruge. Do nje vodi utabani puteljak kroz snijeg pa preko tračnica.

Kucamo, a iz kuće izlazi muškarac srednjih godina. Već po izrazu lica jasno nam je da ne želi razgovarati.

- Došli smo zbog Slađane - kažemo i predstavimo se.

- Ništa, nemamo što za reći - odmahuje rukom i okreće nam leđa.

Konobarica: Slađana je bila, onako, malo povučena

U Lokvama Slađanu slabo poznaju. Jedna mlada konobarica sjeća je se iz osnovne škole.

- Ona je dvije godine starija od mene. Iskreno, ne sjećam se kad sam je zadnji put vidjela. Znam da je nakon osnovne pohađala srednju trgovačku u Delnicama. Ja sam išla u drugu školu. Nije ona nikad puno izlazila, više se držala za sebe. Bila je, onako, pomalo povučena - priča nam konobarica.

'Pijani muškarac je ušao i govorio: Ona ga je ubila'

U jednoj od trgovina u Lokvama kažu nam da je prije dva dana ušao neki muškarac koji je nepovezano pričao i spominjao neko ubojstvo.

- Bio je pijan i govorio je nešto u stilu: “Ona ga je ubila. Nožem ga je ubila. Pred djecom ga je ubila”. Mislili smo da priča gluposti pod utjecajem alkohola, no sad vidimo da je stvarno nešto bilo - prisjetila se prodavačica.