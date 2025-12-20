Obavijesti

Galerija

Komentari 1
SUMNJIVA DIPLOMA

Ona je genije, čudo prirode: Zastupnica iz Republike Srpske završila pravo za četiri mjeseca

Zastupnica Zagorka Grahovac naziva je frizerkom, a sama Šljivić ističe da je vlasnica prestižnog beauty salona, službeni dokumenti govore drugačije - ona je diplomirana pravnica
Ona je genije, čudo prirode: Zastupnica iz Republike Srpske završila pravo za četiri mjeseca
Imenovanje Nikoline Šljivić, bivše članice DNS-a, a danas nezavisne zastupnice u Narodnoj skupštini Republike Srpske, na funkciju zamjenice direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) mjesecima je pod lupom javnosti. No, nije samo nova funkcija ono što intrigira, već i njezin obrazovni put koji je postao predmetom žestokih rasprava i optužbi, otvarajući pitanja o vjerodostojnosti diploma u političkom svijetu regije. | Foto: Instagram
1/30
Imenovanje Nikoline Šljivić, bivše članice DNS-a, a danas nezavisne zastupnice u Narodnoj skupštini Republike Srpske, na funkciju zamjenice direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) mjesecima je pod lupom javnosti. No, nije samo nova funkcija ono što intrigira, već i njezin obrazovni put koji je postao predmetom žestokih rasprava i optužbi, otvarajući pitanja o vjerodostojnosti diploma u političkom svijetu regije. | Foto: Instagram
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025