Ona je genije, čudo prirode: Zastupnica iz Republike Srpske završila pravo za četiri mjeseca

Zastupnica Zagorka Grahovac naziva je frizerkom, a sama Šljivić ističe da je vlasnica prestižnog beauty salona, službeni dokumenti govore drugačije - ona je diplomirana pravnica
Imenovanje Nikoline Šljivić, bivše članice DNS-a, a danas nezavisne zastupnice u Narodnoj skupštini Republike Srpske, na funkciju zamjenice direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) mjesecima je pod lupom javnosti. No, nije samo nova funkcija ono što intrigira, već i njezin obrazovni put koji je postao predmetom žestokih rasprava i optužbi, otvarajući pitanja o vjerodostojnosti diploma u političkom svijetu regije.
| Foto: Instagram
Imenovanje Nikoline Šljivić, bivše članice DNS-a, a danas nezavisne zastupnice u Narodnoj skupštini Republike Srpske, na funkciju zamjenice direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) mjesecima je pod lupom javnosti. No, nije samo nova funkcija ono što intrigira, već i njezin obrazovni put koji je postao predmetom žestokih rasprava i optužbi, otvarajući pitanja o vjerodostojnosti diploma u političkom svijetu regije. |
Foto: Instagram
Imenovanje Nikoline Šljivić, bivše članice DNS-a, a danas nezavisne zastupnice u Narodnoj skupštini Republike Srpske, na funkciju zamjenice direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) mjesecima je pod lupom javnosti. No, nije samo nova funkcija ono što intrigira, već i njezin obrazovni put koji je postao predmetom žestokih rasprava i optužbi, otvarajući pitanja o vjerodostojnosti diploma u političkom svijetu regije.
| Foto: Instagram
Sve je započelo kada je zastupnica Liste za pravdu i red, Zagorka Grahovac, tijekom sjednice parlamenta za Šljivić izjavila da je "frizerka, a ne pravnica", o čemu je ranije pisao 24sata. Ta je izjava pokrenula lavinu reakcija. Šljivić, koju je na novu funkciju predložila stranka Ujedinjena Srpska Nenada Stevandića, oštro je demantirala navode, pojašnjavajući da nije frizerka, već vlasnica jednog od najvećih i najmodernijih salona ljepote u Istočnom Sarajevu.
| Foto: Dejan Rakita/Pixsell
- Ako je došla do zaključka da sam frizerka samo zato što posjedujem salon ljepote, želim jasno reći da je to jedan od trenutačno najvećih i najsuvremenije opremljenih beauty salona. Takva logika ne govori ništa o meni, ali mnogo govori o razini njezinih zaključaka - poručila je Šljivić za agenciju Srna, dodajući kako se njezina diploma Pravnog fakulteta i položen državni ispit nalaze u skupštinskom kabinetu i "u potpunosti potvrđuju njezin profesionalni put".
Da je Šljivić formalno-pravno kvalificirana za novu funkciju, potvrdio je i sam predsjednik Vlade RS-a, Savo Minić, koji je potpisao akt o imenovanju.
| Foto: Instagram
- Imenovana je priložila svu potrebnu dokumentaciju, kojom dokazuje da je kvalificirana da obavlja ovu dužnost. Prema toj dokumentaciji, zvanje diplomiranog pravnika je stekla na Univerzitetu 'Union - Nikola Tesla' u Beogradu - Poslovni i Pravni fakultet, na kojem je diplomirala 15. lipnja 2018. godine - naveo je Minić u izjavi za medije.
Međutim, upravo je ta diploma postala središte kontroverze koja ne jenjava. Naime, kako su otkrili mediji u BiH, problem leži u datumima. Univerzitet "Union - Nikola Tesla" dobio je akreditaciju u veljači 2018. godine. Nikolina Šljivić na istom je fakultetu diplomirala samo četiri mjeseca kasnije, 15. lipnja 2018. godine.
| Foto: Dejan Rakita/Pixsell
Ta zapanjujuća činjenica otvorila je niz pitanja i stvorila joj nadimak "turbo studentice". Postavlja se logično pitanje kako je moguće završiti višegodišnji studij prava u tako kratkom roku. U javnosti su se pojavile razne teorije: od toga da je nastavu pohađala i ispite polagala nelegalno, na neakreditiranom, dakle nepriznatom fakultetu, do mogućnosti da je ranije studirala na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi pa se pred sam kraj prebacila u Beograd kako bi stekla diplomu.
Dodatnu sumnju na cijeli slučaj baca i činjenica da je spomenutom fakultetu 2023. godine oduzeto uvjerenje o akreditaciji, što su potvrdili i čelnici samog Univerziteta.
| Foto: Dejan Rakita/Pixsell
Osim sporne diplome, imenovanje Šljivić na visoku funkciju problematično je i zbog očitog sukoba interesa, na što je upozorio Transparency International u BiH, koji je podnio prijavu nadležnim institucijama. Prema Zakonu o državnim službenicima RS-a, funkcija zamjenika direktora republičke uprave ima status državnog službenika, a istim zakonom je "zabranjeno istovremeno obavljanje poslaničkog mandata i rad u statusu državnog službenika".
- Dodatno, zakon zabranjuje da se za državnog službenika postavljaju osobe koje se bave samostalnom djelatnošću, a posebno zabrinjava to što se Šljivić imenuje na rukovodeću poziciju, koja za sobom povlači viši stupanj odgovornosti i etičkih principa - istaknuli su iz TI BiH. Podsjetili su da je Šljivić vlasnica i osnivačica frizersko-kozmetičkog salona "Glamour Beauty House Nikolina Šljivić s.p. Istočno Novo Sarajevo", zbog čega je njezino imenovanje sporno po najmanje dvije osnove.
| Foto: Dejan Rakita/Pixsell
Cijeloj priči posebnu notu daje i njezin životni stil, koji je često na meti kritika blogera Slobodana Vaskovića. On je u više navrata ironično pisao o njezinoj "skromnosti", objavljujući fotografije na kojima nosi odjevne kombinacije čija vrijednost, kako tvrdi, doseže vrtoglave iznose od kojih se "običnom čovjeku zavrti u glavi".
| Foto: Dejan Rakita
"Narod je na rubu beznađa, ali je zato bahata klijentelistička, poltronska kvazielita Milorada Dodika i dalje bahata. Jer su 'spasili' narod i zbog tih 'zasluga' imaju pravo pokazati da su to dobro naplatili. Od naroda, naravno", napisao je Vasković, komentirajući njezin raskošan stil.
| Foto: Dejan Rakita
Foto Instagram
Foto Dejan Rakita
Foto Dejan Rakita/PIXSELL
Foto Dejan Rakita/Pixsell
Foto Dejan Rakita/Pixsell
Foto Dejan Rakita/Pixsell
Foto Dejan Rakita/Pixsell
Foto Dejan Rakita/Pixsell
Foto Dejan Rakita/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Dejan Rakita
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Dejan Rakita/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Dejan Rakita/PIXSELL