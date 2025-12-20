Ona je genije, čudo prirode: Zastupnica iz Republike Srpske završila pravo za četiri mjeseca

Osim sporne diplome, imenovanje Šljivić na visoku funkciju problematično je i zbog očitog sukoba interesa, na što je upozorio Transparency International u BiH, koji je podnio prijavu nadležnim institucijama. Prema Zakonu o državnim službenicima RS-a, funkcija zamjenika direktora republičke uprave ima status državnog službenika, a istim zakonom je "zabranjeno istovremeno obavljanje poslaničkog mandata i rad u statusu državnog službenika". - Dodatno, zakon zabranjuje da se za državnog službenika postavljaju osobe koje se bave samostalnom djelatnošću, a posebno zabrinjava to što se Šljivić imenuje na rukovodeću poziciju, koja za sobom povlači viši stupanj odgovornosti i etičkih principa - istaknuli su iz TI BiH. Podsjetili su da je Šljivić vlasnica i osnivačica frizersko-kozmetičkog salona "Glamour Beauty House Nikolina Šljivić s.p. Istočno Novo Sarajevo", zbog čega je njezino imenovanje sporno po najmanje dvije osnove. | Foto: Dejan Rakita/Pixsell