Nekoliko desetina Afganistanki prosvjedovalo je jučer u Kabulu tražeći svoja osnovna ljudska prava.

Pravo na rad. Pravo na život

- One jednostavno traže svoja prava, pravo da rade, da se obrazuju i da sudjeluju u politici. Pravo da žive u sigurnom društvu. Nadam se da će im se još žena i muškaraca pridružiti - napisala je novinarka Masih Alinejad, koja je podijelila video na Tviteru.

Talibani su preuzeli kontrolu nad Afganistanom i mnoge djevojčice i žene su u bojazni da ne postanu robinje, plaše se za svoje živote.

U samo nekoliko tjedana vratila se atmosfera njihovog brutalnog režima od 1996. do 2001, tijekom kojeg su žene bile izložene stalnim kršenjima ljudskih prava.

Ovisne u muškarcu. Nemaju prava

Osim prisilnih brakova, bilo im je zabranjeno da se zapošljavaju i obrazuju, prisiljavane su nositi burke i nisu smjele izlaziti iz kuće bez muškog pratitelja.

Iako je 2009. godine usvojen zakon koji zabranjuje sklapanje brakova s maloljetnicama, roditelji i danas pronalaze partnere za svoje kćeri.

Tako žene postaju društveno i financijski ovisne o muškarcu. A kako su godinama u ratu, žene u Afganistanu često ostaju udovice, bez novca, identiteta i zaštite društva.

U velikom dijelu ove zemlje jako se pazi da se žene ne spominje u razgovoru te ih se u potpunosti isključuje iz društvenog života. Vrlo često ne posjeduju osobne dokumente, a njihova imena i podaci nisu poznati čak niti obiteljskom liječniku.

Posebno je poražavajuće da je u toj zemlji do nedavno postojao zakona prema kojemu je samo očevo ime upisano u rodni list djeteta. No, to su na kraju uspjeli promijeniti pa se sad upisuje i majčino ime.

