'Onečišćenje će se kretati prema koritu rijeke Like, a vodu iz privatnog bunara ne bih pio'

Uskok je početkom rujna objavio rezultate vještačenja o ilegalnom otpadu u Varaždinu i Gospiću. Podaci su alarmantni, a na području bivše tvornice Mundus u Varaždinu utvrđeno je oko 1.352 tone heterogenog otpada, uz prisutnost mikroplastike, metala, bakterija i drugih mikroorganizama, dok su na pojedinim mjestima utvrđena i lokalna onečišćenja tla.

Analiza podzemnih voda u Gospiću pokazala je prisutnost mikroplastike, a Zavod je objavio da voda iz bunara i sličnih izvora nije za pranje zubi, a kamoli za piće ili nešto drugo.

Josip Terzić iz Hrvatskog geološkog instituta, stručnjak za kršku hidrogeologiju, govorio je za N1 u razgovoru s Hanan Nanić o utjecaju na podzemne vode. Smatra da nalaz vještačenja nije iznenađujuć.

- Možete izbušiti bušotinu kraj ilegalnog ili legalnog odlagališta, bio krš ili ne, sigurno ćete naći sve to isto, ako ne i gore.

Govoreći o kršu kao posebnosti ovog područja, objasnio je što njegova obilježja znače kada je riječ o mogućem širenju onečišćenja u podzemne vode.

- Odlika krša je da se sve tvari koje dođu do krških vodonosnika relativno brzo ispiru. Ono da se može očekivati i druge ispraznice koje se vežu uz krš stoje u nekoj mjeri, ali generalno stručnjak može znati kako brzo i u kojem smjeru će se to onečišćenje kretati - objasnio je.

Terzić je objasnio i kako se može utvrditi kretanje onečišćenja kroz krški teren.

- Metode su trasiranje, ubacivanje boje u bušotine, u prirodne ponore ili bilo kakav prirodni objekt. Ukoliko nije prirodno uviranje, onda se to ubrza cisternama ili se iz hidranata ubaci više vode kako bismo na izvorima i pukotinama gledali gdje će se pojaviti i kojom brzinom i u kojoj koncentraciji.

A je li dosadašnji broj uzoraka dovoljan da bi se utvrdili razmjeri onečišćenja?

- Iz svega što sam ja vidio može se iščitati da su u bušotinama koje se nalaze neposredno uz samo odlagalište pronađene neke tvari, nigdje drugdje nisu pronađene. Ne postoji opasnost da bi vodovodna voda u Gospiću bila onečišćena, ne postoji hidrogeološka logika. Čak ne bih ni istraživao tu mogućnost, ali zbog interesa javnosti to bi trebalo držati pod monitoringom, čisto da ljudi budu mirniji. Ali tu stvarno nema nikakve šanse da se to dogodi

Ističe da on ne bi "pio vodu iz privatnog bunara koji se nalazi 100 metara od odlagališta. Pogotovo dok ne znam kakva je."

- Logično je pretpostaviti da će se onečišćenje kretati prema samom koritu rijeke Like. Vidjeti trasiranjima brzinu koliko od smetlišta dolazi do korita Like. I uzorkovanja bi trebalo raditi na samoj rijeci, kod mosta na Budačkoj cesti ili malo nizvodnije prema hidroelektrani.