'Oni koji su izvukli milijune iz Aluminija moraju odgovarati'

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović zatražio je u ponedjeljak od istražnih tijela u Bosni i Hercegovini da rasvijetle poslovanje mostarskog Aluminija tvrdeći da su posljednjih 20-tak godina iz te prošloga tjedna ugašene kompanije 'isisani deseci milijuna maraka' te je izrazio optimizam da će uskoro ponovno početi raditi.

"Oni koji danas pokušavaju, a godišnje su isisavali desetine milijuna maraka, zaštiti svoju poziciju poručujem da je neće moći zaštiti. Sve će izaći na vidjelo do zadnje marke. Tko god da je to radio od mojih najrođenijih nadalje", rekao je Čović na konferenciji za novinare u Mostaru u stanci sjednice Hrvatskog narodnog sabora BiH. On je tako prvi put komentirao događanja u Aluminiju i prosvjede koji su organizirani ispred središnjice HDZ-a BiH prošloga tjedna.

On je dodao kako istraga mora pokazati tko je odgovoran za propast i izvlačenje milijuna iz Aluminija ali i loše vođenje kompanije. Dodao je kako neće dopustiti da se odgovornost za kriminalna djela prebacuje na politiku. Odbacio je bilo kakvu osobnu odgovornost tvrdeći da je posljednjih godina isključivo pokušavao pomoći opstanku Aluminija.

"Ne postoji baš nikakva, ali baš nikakva osobna, moralna, kakva god hoćete, moja odgovornost. Čak štoviše, ako se nekome trebalo zahvaliti što je radio zadnjih 4, 5 godina jer bi se tada dogodilo ono što je eskaliralo prošlog tjedna", rekao je Čović.

Dodao je kako je preduvjet za nastavak proizvodnje raščišćavanje odnosa . "Morat će netko odgovarati za to što je radio. Bez toga uzalud je cijela priča. Ja vjerujem da ta kuća na posve drukčijim osnovama ima svoju budućnost", dodao je Čović.

On je očekuje da će proizvodnja uskoro biti pokrenuta u pogonima Aluminija, te da je ključno zajamčiti položaj 900 radnika.

Čović je jutros razgovarao s predstavnicima radnika i uprave u mostarskom Aluminiju nakon čega je najavljeno kako analize ukazuju da se proizvodnja ponovno može pokrenuti u pogonima Ljevaonice, a zatim i Anoda dok tek treba napraviti analize što bi značilo ponovno pokretanje Elektrolize koja je najviše stradala.

Čović je na konferenciji za novinare u stanci zasjedanja HNS-a BiH najavio i zaokret u odnosu prema bošnjačkim i srpskim strankama ističući kako hrvatske stranke više neće biti partner onima koji blokiraju uspostavu vlasti i protive se promjeni izbornog zakona, čime je smjerao na poteze vodeće bošnjačke Stranke demokratske akcije.

"Poruke će biti snažne, vjerojatno snažnije nego do sada da oni koji blokiraju funkcioniranje države BiH kako bi se dodatno proizvodile krize na svim razinama vlasti, pa vješto ili nešto manje vješto upravljaju tim krizama, neće više imati takav vid naše potpore", rekao je Čović. Ustrajat će na tome da se do kraja godine donesu izmjene Izbornog zakona BiH kako bi se zajamčila jednakopravnost Hrvata i legitimno političko predstavljanje. (vkm)