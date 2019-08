Oni krše dogovore, testiraju rakete, a svijet gleda i strepi...

I jedan, i drugi, i treći često si daju komplimente, govore kako su super, a u pozadini rade na tome tko će od njih imati veću i bolju raketu.

Prije svega se to odnosi na američkog predsjednika Donalda Trumpa i sjevernokorejskog diktatora Kima Jong-una. Nedavno su se sastali pa se pritom čak držali i za ruke.

Ali kad je u pitanju razvoj oružja, onda je priča potpuno drugačija. SAD sa saveznicom Južnom Korejom često ima razne vojne vježbe, a to se Sjevernoj Koreji nimalo ne sviđa. Upravo zato je Kim Jong-un naredio da se s istočne obale u more ispale dvije balističke rakete kratkog dometa. Bilo je to peto lansiranje u samo dva i pol tjedna.

Glasnogovornica sjevernokorejskog ministarstva vanjskih poslova rekla je kako je razlog testiranja raketa bio taj što je američka nuklearna podmornica došla u južnokorejsku luku i da je to upozorenje za njih. Istaknula je i kako će Sjeverna Koreja nastaviti s razvojem projektila. Rezolucije Ujedinjenih naroda zabranile su Sjevernoj Koreji lansiranje raketa bilo kratkog, srednjeg ili dugog dometa, a kršenje bi ozbiljno moglo naštetiti dogovoru Trumpa i Una o obnovi razgovora o denuklearizaciji.

No Trumpu se otvara i druga fronta, ona s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Početkom mjeseca SAD je istupio iz Sporazuma o eliminaciji nuklearnih projektila kratkog i srednjeg dometa koji su s Rusima sklopili 1987. godine. Sporazum je zabranjivao objema stranama da postavljaju kopnene nuklearne projektile u Europi.

Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

SAD se povukao iz sporazuma jer tvrdi kako ga Moskva krši i postavlja projektile uz granicu s europskim zemljama. SAD je zbog toga počeo razmatrati postavljanje svojih projektila u Aziji, a uvjereni su i kako Rusija testira projektile te da je nedavna nesreća na vojnom poligonu uzrokovana upravo jednim takvim testiranjem.