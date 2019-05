Oni su srušili HDZ u Podbablju: 'Ništa se tu ne radi, narod vidi'

Poraz HDZ-a na europskim izborima ovih se dana nekako najbolje uspoređuje sa rezultatima ove stranke u njihovoj stranačkoj utvrdi, Imotskoj krajini, koja je uvijek bila lojalna HDZ-u. I na ovim prostorima HDZ je prošao kudikamo lošije u odnosu na 2014. kada je na izbore izišao manji broj birača i kada je HDZ zadovoljno razvio svoj stranački barjak u svim općinama Imotske krajine.

I dok u vrhu stranke pomno analiziraju rezultate tražeći krivce i crne labudove, u najvećoj općini u Imotskoj krajini, Podbablje u nedjelju su se bili izbori i na lokalnoj razini za Mjesne odbore. Nezavisna lista "Podbablje sutra" predvođena načelnikom Antom Kujundžićem.

Od osam mjesnih odbora HDZ je dobio dva, dok je uvjerljivu pobjedu u šest odbora odnijela Nezavisna lista.

- Ljudima s naše liste usta nisu puna domoljublja ni bogoljublja jer oni to žive. Ljudi su to prepoznali na izborima. Meni je 36 godina, velikom broju ljudi oko mene je plus, minus pet godina. Jedan dio tih ljudi nekada je bio u HDZ-u, vodeći se idealima kojima su odgojeni u svojim obiteljima. Međutim trenutkom spoznaje da od pripadanja jednoj političkoj opciji nema ništa, ljudi su jednostavno izašli iz te političke opcije i to ne radi vlastite egzistencije nego radi običnih, svakodnevnih stvari. Izborni rezultat govori da je loša politika, ma od koga ona dolazila, neminovno osuđena na propast - rekao nam je Kujundžić.

On, baš kao i nezavisni načelnik iz susjedne mu imotske općine Runovići, Mario Repušić, na prošlim su lokalnim izborima zatvorili vrata HDZ.

- Prije je za promijeniti lampu u Podbablju trebalo 3-4 mjeseca hodati, moliti, tražiti nekoga da vas čuje. A to je jedna banalna stvar. Mi smo danas u situaciji da naš svaki student ima 400 kuna stipendiju plus prijevoz. Svaki učenik koji ide van Imotskog ima 300 kuna plus prijevoz. Dali smo besplatne udžbenike od 1. do 4. srednje. Ako netko misli da je Podbablje mala sredina, to nije točno. Ima 380 učenika osnovnih škola, 160 učenika srednjih škola, 148 studenata. Dali smo poticaj za izgradnju prve kuće 30 tisuća kuna plus papiri. Financirali smo lani 43 obrtnika i poduzetnika s maksimalnim iznosom 30 tisuća kuna nepovratnih sredstava. Uz to, socijalnim mjerama interveniramo gdje je to potrebno. Maksimalno smo vratili proračun onima kojima i pripada, a to su ljudi i ljudi su to prepoznali. Jučerašnji rezultat govori da je loša politika, ma od koga ona dolazila, neminovno osuđena na propast. Danas ne bi ni bio u politici da je politika koja je bila prisutna bila dobra – rekao je Kujundžić nakon nedjeljne pobjede za portal Dalmacija danas.

Nije Plenkoviću u prikupljanju glasova pomoglo niti otvaranje dnevne bolnice u Zagvozdu svega pet dana prije ovih izbora kada je sa četiri svoja ministra, čelnicima županije i brojčanom stranačkom vojskom obećavao mještanima još puno projekata. Gotovo svi nazočni su ponajprije zahvaljivali ministru Kujundžiću svjesni da nije njega Zagvozd ne bi imao dnevnu bolnicu kao ni Imotski palijativnu skrb.

- Lokalni čelnici i stranački dužnosnici su bahati, a narod to vidi. U ovom kraju se ništa ne radi, ljudi nam odlaze, mladost napušta svoja ognjišta trbuhom za kruhom. Malo se toga na ovom prostoru realizira, jedino ako ti je u reveru stranačka iskaznica i ako si poslušnik lokalnim šerifima možeš i profitirati - rekli su nam Imoćani koji ne kriju da su desno, ali svoju opcijuu HDZ-u očito više ne prepoznaju. Dobar dio glasova odnijeli su im upravo iz tog razloga Bruna Esih i drugi na njenoj listi, Imoćanin Tomislav Jonjić, te Ruža Tomašić.