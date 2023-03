Oni su stvorili tvrtke vrijednije od bivšeg Todorićeva carstva: Tu je Rimac, ali moćni su i drugi...

Poput eksplozije odjeknula je prošli tjedan vijest da je veliki Google odlučio kupiti hrvatsku aplikaciju Photomath u kojoj jednim dodirom prsta možemo riješiti složene matematičke zadatke i pritom dobiti cijeli postupak. No novi je to dokaz količine znanja i talenata koji se kriju u našoj maloj zemlji. Cijeli posao trebao bi biti gotov do kraja ožujka, jer Google čeka odobrenje europskih regulatora, a procjene su da bi akvizicija mogla vrijediti i više od 200 milijuna eura.