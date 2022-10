Mi samo radimo svoj posao, a on je, prije svega, zaštita naše državne granice ovdje na Savi. Svi koji pokušavaju prijeći rijeku na mjestu koje za to nije namijenjeno za nas su ilegalci. No nerijetko se oni nađu u rijeci i mi im moramo pomoći. To radim prema svima, bez obzira na to jesu li naši državljani ili migrant objašnjava nam granični policajac Robert Pišonić dok pali motore policijskog patrolnog čamca.