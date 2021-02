Ovo nam je spas, nemamo gdje drugdje. Vani je vrlo hladno, smrzavamo se. Imamo samo jedno drugo i nebo iznad nas. Teško je.

Rekli su nam to Miroslav Vladić i Nevenka Grgurić, koje smo zatekli u pučkoj kuhinji Dobri dom u Zagrebu. Taj je dom već nekoliko dana zbog niskih temperatura otvorio vrata svojim korisnicima i po noći, pa tako svi koji nemaju kamo ići mogu boraviti u prostorijama doma od 20 sati pa sve do sedam.

- Ovdje smo pronašli spas od smrzavanja, u toplom smo, dobijemo hranu, a malo pogledamo i TV. To je nama dovoljno, osoblje ovdje je vrlo ljubazno te nemamo nikakvih zamjerki. Barem imamo osjećaj da netko misli na nas - rekli su Miroslav i Nevenka.

Prepušteni ulici

Pitali smo ih jesu li tražili pomoć za smještaj.

- Jesmo, ali tu treba puno papirologije, a mi to ne znamo. Ne primamo niti socijalnu pomoć, ništa. Prepušteni smo ulici. Snalazimo se nekako, jedemo u pučkoj kuhinji, ja ne mogu raditi jer imam zdravstvenih poteškoća. Što da vam kažem?! - rekao je Miroslav te dodao da je zbog korone još teža situacija.

- Sve je bilo zatvoreno, nismo ni mogli prespavati u nekim zatvorenim prostorima jer nisu radili i bili su zatvoreni. Jedino što nam je preostalo je javni prijevoz. Kad je vrlo hladno, budemo u tramvaju pa se u njemu grijemo, ali što je tu je. Ako ništa, imamo jedno drugo - kaže Miroslav.

Na ulazu im mjere temperaturu

Ravnatelj ustanove Dobri dom, Alen Župan, kaže da, otkad su otvorili noćnu smjenu, imaju oko 20 korisnika, koji borave cijelu noć.

- S obzirom na epidemiološku sliku u Hrvatskoj, ustanova je maksimalno pojačala mjere sanitarno-higijenske zaštite, osobne higijene, kako radnika tako i korisnika, dezinfekciju radnih površina uoči, tijekom i nakon podjele obroka, pribora i općenito prostora. U fazi pripreme namirnica i njihove termičke obrade poduzimaju se maksimalne mjere sanitarno-higijenske zaštite u skladu sa sustavom upravljanja sigurnošću hrane prema HACCP načelima. S ciljem provedbe mjera socijalnog distanciranja na još učinkovitijoj razini ustanova je u svakodnevnu proceduru tijekom preuzimanja obroka uvela podne graničnike, kako u samom prostoru pučke kuhinje tako i izvan nje na svim lokacijama. Ustanova Dobri dom kao dom ljudske solidarnosti Grada Zagreba u potpunosti je spremna odgovoriti na sve izazove koji su pred nama s ciljem zaštite najranjivije populacije svakodnevnom pripremom i podjelom toplog obroka. Od 12. do 21. veljače svim osobama koje borave na otvorenom i nemaju drugi odgovarajući smještaj pružat ćemo mogućnost boravka u toplom prostoru tijekom nepovoljnih zimskih uvjeta - rekao je Župan.

Kako smo? Dođite dva dana na ulicu pa ćete vidjeti

Dok smo razgovarali s ravnateljem, u ustanovu su počeli dolaziti prvi korisnici.

Svima su na ulazu mjerili temperaturu i dezinficirali su im ruke.

Nakon toga bi otišli do svog stola, koji su međusobno odvojeni pleksiglasom, te bi im radnici ustanove odnijeli topli obrok za njihov stol. U tom trenutku je došao još jedan par držeći se za ruke, prišli smo im te ih pitali kako su.

- Kako bismo bili? Dođite s nama samo dva dana na ulicu pa ćete tako najbolje znati kako smo - odgovorio nam je muškarac u srednjim godinama, koji nije želio otkriti svoje ime niti ime svoje supruge.

Ne treba nam pomoć i sažaljenje, već posao

- Što će vam ime? Ionako vam neće ništa značiti, mi smo na ulici. Svako malo, ionako, mijenjamo dokumente jer nemamo stalni krov nad glavom. Nešto sam bio radio u građevini, ali bez prijavljivanja i sigurnosti vas danas žele, a sutra vam kažu da ste višak. Nama ne treba milost, sažaljenje, nama treba pomoć. Neka nas zaposle, ponude smještaj, od našeg stanja nitko nema koristi, svima smo na teret, i državi, ali najviše sebi. U teškom smo psihičkom stanju, neimaština uništi čovjeka. To ne možete znati i razumjeti ako niste doživjeli. Ne dao Bog da doživite ovo što i mi - rekao nam je sugovornik.

Njegova supruga kazala je da primaju socijalnu pomoć, ali da to nije dovoljno niti za hranu, a kamoli za više.

- Radili smo neke poslove na razvrstavanju robe, ali postali smo višak. Imamo samo jedno drugo, zaboravljeni smo. Tražila sam posao gdje sam stigla, ali ništa od toga nije uspjelo. Ja sam završila fakultet, završila sam turizam. Spremna sam raditi bilo što. Nađemo neki trenutni posao, ali ubrzo postanemo višak i potrošimo ono što smo uspjeli uštedjeti. Nemamo ni pomoć naše obitelji - rekla nam je sugovornica i dodala da joj najteže padaju ogovaranja.

'Nemamo se gdje otuširati'

- Svatko može preko noći doći u ovu situaciju, za to je potrebno tako malo, a da se vratite u normalan život potrebno je tako mnogo. Nadam se da nitko neće prolaziti ovo što prolazimo mi. Kad završite na dnu, nitko više ne mari za vas. Nemate više niti obitelj niti prijatelje, nestanete s lica zemlje. Onda još čujete: ‘Ma sami su si krivi za to, zašto ne pronađu posao?!’. Tad bude vrlo teško. Pa tko bi želio živjeti ovakav život? Zaista mislite da bi netko htio biti bez hrane na ulici? Zar bi netko htio moliti za komadić kruha? - poručila je sugovornica, koja hladne noći provodi u kućici koja nema osnovne uvjete za život.

- Vlaga je velika, nemamo struje niti vode, tražili smo od nadležnih da nam dodijele neki stan i ponudili smo se da radimo javne poslove, ali to je sve završilo na obećanjima. Hvala Bogu što ima ljudi i udruga koje pomažu, pa se čovjek uvijek snađe, ali to nije život, to je životarenje. Najgore je što se nemamo gdje tuširati - poručila je. Pitali smo kako se upoznala sa suprugom.

- Na ulici. Spojila nas je tragedija i životna muka, a u dvoje je uvijek lakše, pa tako i nama - rekla je i dodala da su Valentinovo proveli u pučkoj kuhinji.

- Bilo nam je toplo, a i dobili smo obrok, to je nama bila romantična večera - zaključila je.

Procjene o broju beskućnika u RH kreću se od 1000 do 10.000, ovisno o definiranju pojma beskućnik. Hrvatska mreža za beskućnike procjenjuje da je, prema definiciji UN-a, oko 2000 apsolutnih beskućnika, onih koji nemaju krov nad glavom te borave na javnim mjestima i mjestima koja nisu namijenjena za stanovanje.