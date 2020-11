Onkološki bolesnici zbog korona virusa ostali bez svojih lijekova

Liječnici se snalaze kako znaju, a odgađaju se i kemoterapije. Pretpostavlja se kako će se pojaviti više novootkrivenih slučajeva karcinoma

<p>Hrvatska je jedina članica Europske unije koja još nema nacionalnu strategiju borbe protiv raka, a sljedeće se godine, zbog situacije s epidemijom, očekuje još više novooboljelih od karcinoma, kao i više umrlih. Upozoravaju na to udruge okupljene na platformi Onkologija.hr i ističu da smo u 11 godina, koliko čekamo usvajanje Nacionalnog strateškog okvira protiv raka, zbog malignih bolesti izgubili grad veličine Splita.</p><p>Službenih podataka nema, ali procjene udruga kažu da je ove godine tijekom pandemije od raka u Hrvatskoj umrlo 7000 ljudi. Te brojke ne odskaču od uobičajenih statistika, no <strong>Ivica Belina</strong>, predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu i voditelj platforme Onkologija.hr, kaže da će se posljedice epidemije, kad su onkološki bolesnici u pitanju, vidjeti u sljedećoj godini.</p><h2>Pregleda gotovo da i nema </h2><p>- Brojke će biti veće, a pojavit će se više novootkrivenih slučajeva karcinoma, i to u uznapredovaloj fazi. Preventivnih pregleda proteklih mjeseci gotovo da i nema, a ljudi općenito izbjegavaju ići doktoru jer se boje zaraze COVID- om - kaže <strong>Ivica Belina</strong>.</p><p>Stručnjaci su već upozoravali da su zbog pandemije, koja je postala fokus u zdravstvu, onkološki pacijenti marginalizirani. Jednako tako, znatno je smanjen broj dijagnostičkih pretraga kojima se rano može detektirati neka maligna bolest. Primjerice, u bolnicama su u prvih šest mjeseci ove godine napravljene 15.443 kolonoskopije, za trećinu manje nego u istom razdoblju lani, kad ih je bilo 22.638. Zbog epidemije korona virusa dodatno je smanjen odaziv na Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, na oko 20 posto.</p><p>Stručnjaci koji se bave onkološkim bolestima od početka epidemije COVID-19 upozoravaju da će jedna od posljedica biti veliki porast karcinoma pa pozivaju građane da ne zanemaruju simptome te se odazovu na preglede i pretrage. Godišnje u Hrvatskoj od raka umre oko 14.000 ljudi, a statistike kažu da će svaki treći stanovnik naše države tijekom života oboljeti od neke maligne bolesti. Kod muškaraca je najčešći rak pluća, dok žene najviše obolijevaju od raka dojke.</p><p>Hrvatska je na samom dnu europske ljestvice po stopi preživljavanja od malignih bolesti i među pet država s najgorom stopom općenito kad je u pitanju broj oboljelih.</p><h2>Odgađaju i kemoterapije </h2><p>Mnogo je razloga zašto je tome tako, a neki od njih leže u lošoj organizaciji sustava. Primjerice, premalo je programa za ranu detekciju raka, zbog čega ih se suviše otkriva u poodmakloj fazi.</p><p>Međutim, osim pandemije korona virusa, onkološki bolesnici moraju se nositi s još jednim problemom - neisporukom lijekova. Zbog toga se u pulskoj Općoj bolnici odgađaju kemoterapije i imunoterapije. To nam je potvrdila i tajnica pulske Udruge GEA, Kluba žena liječenih od karcinoma dojke, <strong>Loredana Šćulac</strong>.</p><p> </p><p>- Zbog te situacije nisu krive bolnice niti liječnici, niti onkolozi koji pacijente uvijek stavljaju na prvo mjesto. Činjenica je da se u pulskoj bolnici odgađaju kemoterapije i imunoterapije zbog neisporuke lijekova od strane veledrogerija. Osim toga, veći je problem što u Puli nema reagensa za imunohistokemiju, što znači da kad se kod neke osobe potvrdi maligna bolest, ne mogu se odrediti važna obilježja tumora, a time niti započeti i odrediti odgovarajuću terapiju - kaže tajnica Udruge GEA.</p><p>Dodaje da je važno da se situacija što prije unormali i da pacijenti što prije dobiju odgovarajuću skrb jer svaki dan odgode terapije može značiti život za onkološkog pacijenta.</p><p>- Onkološki pacijenti trebaju svoju terapiju. Ako se, primjerice, kemoterapija odgodi na tjedan dana, neće se ništa bitno promijeniti jer se i inače zna događati da se zbog, primjerice, zdravstvenih tegoba, pada krvne slike, ona odgodi, ali je važno nastaviti je što prije. Međutim, nedostatak reagensa znači da se ne može s preciznošću utvrditi točan tip tumora od kojeg boluje osoba, a onda se i liječenje stavlja na čekanje - rekli su u Udruzi.</p><p>Ravnateljica pulske Opće bolnice dr. <strong>Irena Hrstić </strong>dodala je da problem isporuke za sve pacijente, uključivo onkološke, još nije riješen u potpunosti.</p><h2>Traži se riješenje problema </h2><p>- Istina je da su zalihe u bolnici potrošene i sve što nedostaje, ako ne dobijemo od jednog dobavljača, pokušavamo nabaviti iz bilo kojeg drugog mogućeg izvora. U velikom postotku slučajeva to i uspijemo, ali se ipak zna desiti da terapiju ili dovršetak dijagnostike odgodimo za nekoliko dana. Cijeli sustav, od liječnika, bolničke ljekarne i bolničke nabave, uključen je maksimalno te pokušavamo kroz sve modalitete, uključivo privatna poznanstva, osigurati sve što je potrebno. I dalje se nadamo da će problem biti sustavno riješen - rekla je dr. Hrstić.</p><p>Razgovarali smo i s ravnateljicom vukovarske Opće bolnice dr.<strong> Vesnom Bosanac</strong> o istom problemu. Istaknula je kako svi njihovi onkološki pacijenti koji primaju kemoterapiju idu u KB Osijek, a dosad nije čula ni jednog pacijenta da se požalio te vjeruje da osječka bolnica nema problema s nabavkom reagensa. Ipak, istaknula je da se svejedno moraju snalaziti kako bi nabavili skupe lijekove i da su im u slučaju rijetkih oboljenja kod djece veledrogerije izašle u susret.</p><p>- Ne mogu vam govoriti o konkretnom slučaju, no imamo dijete s vrlo rijetkom bolešću, točnije samo dvoje djece u zemlji od toga boluje, koje mora mjesečno primiti posebnu terapiju od 40.000 kuna. Taj lijek zapravo veledrogerije doniraju jer nije na listi HZZO-a pa su ga na moju molbu poslali i u ovoj situaciji. Skupe lijekove nabavljamo na dva načina. Jedan je da troškove odmah snosi HZZO, a drugi je da lijekove nabavljamo na naš trošak pa kasnije nam taj iznos refundira HZZO. Naši pacijenti i u ovoj situaciji dobivaju sve što im je potrebno i snalazimo se kako nitko ne bi bio zakinut - kaže nam dr. Bosanac, koja je upozorila da su onkološki pacijenti ugroženi u pandemiji zbog nedostupnih terapija i pregleda, ali i zbog samog virusa.</p>