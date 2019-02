'Opara će pamtiti jer mu je za mandata nestao Marjan'

Stranka Pametno poručila je u srijedu splitskom gradonačelniku Andri Krstuloviću Opari da mora otići jer ne izvršava naloge Gradskog vijeća i "ponaša se kao faraon", a u povijesti će ostati zapamćen kao gradonačelnik za čijeg je mandata nestao Marjan.

Čelnici Pametnog smatraju kako je Marjan kao simbol Splita nepovratno uništen, no to nije jedini grijeh HDZ-ove vladavine gradom i državom.Tu je i podizanje prireza, premještanje autobusnog kolodvora, uređenje Žnjana, mutna voda čim padne kiša, beskrajno uhljebljivanje, kašnjenje odluke o komunalnom redu, izostanak odvajanja otpada i brojna druga privremena rješenja koja su Split učinila "privremenim gradom".

Gradska vijećnica stranke Pametno Natalia Tafra Bazina ustvrdila je na konferenciji za novinare da je na Marjanu nepovratno uništen dobar dio šume.

Pametno traži hitan upis posebnog pravnog režima u zemljišne knjige za sve čestice zemljišta unutar obuhvata zaštićenog područja Park šume Marjan, smatrajući to temeljem zaštite Marjana, no gradonačelnik to ne želi provesti.

Na Marjanu će za šest mjeseci biti 20.000 do 25.000 stabala manje nego sada

"U listopadu smo naručili novi Program gospodarenja jer je stari isticao s rokom isporuke 31. prosinca, ali novi program još nije završen. Obzirom na stanje tada i danas, tražimo da novi plan uzme u obzir činjenicu da će na Marjanu za šest mjeseci biti 20.000 do 25.000 stabala manje nego sada", rekla je Tafra Bazina.

Predsjednica stranke i potpredsjednica Gradskog vijeća Marijana Puljak optužila je Krstulovića Oparu da nije htio spasiti Marjan, zato je vrijeme za njegovu ostavku.

"Glumi velikog spasitelja, a godinu dana nije činio ništa. Ostat će u povijesti zapamćen kao gradonačelnik za čijeg je mandata nestao Marjan", oštra je Puljak.

HDZ je izgubio kontrolu nad upravljanjem gradom, nakupilo se privremenih rješenja koja ne zadovoljavaju sve koalicijske džepove, pa im suradnja puca po šavovima. Split je postao predmet poruge, nazivaju nas privremenim gradom, a Marjan se vraća u stanje od prije 150 godina - umjesto guste šume imat ćemo uskoro mjesečevu površinu, kaže Puljak.

"Temelj zaštite Marjana je hitan upis posebnog pravnog režima u zemljišne knjige. Zašto gradonačelnik ne želi izvršiti taj upis? Odgovara li mu možda takvo stanje i osobno", upitala je Puljak.