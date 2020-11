Opasan virus, jer je za svakog nepredvidiv: Gripa ubija, ali COVID-19 ipak pokosi više ljudi

Od šest najčešćih zaraznih bolesti zajedno u Hrvatskoj je u pet godina oboljelo 367.037 ljudi, a umro je 261 pacijent. Od COVID-a je u samo osam mjeseci oboljelo 100.410 ljudi, a umrlo je 1304 zaraženih

<p>Dok mnogi i dalje tvrde kako je korona virus prevara ili tek nešto poput bezopasne viroze, brojke govore posve suprotno - od ukupno šest zaraznih bolesti zajedno, u periodu od pet godina, umrlo je pet puta manje ljudi nego od COVID-a u samo osam mjeseci.</p><h2>Covid je najsmrtonosniji</h2><p>Podaci koje donosimo su iz Zdravstvenog ljetopisa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz 2019. godine.</p><p>Uzeli smo šest zaraznih bolesti koje možemo svakodnevno susresti i za koje se u Hrvatskoj bilježe i smrtni slučajevi. Konkretno, to su enterocolitis (crijevne infekcije), salmoneloze, hepatitis C, meningitis epidemica (meningokokni), gripa i legionarska bolest.</p><p>Podaci koje prikazujemo odnose se na petogodišnji period, od 2015. godine pa zaključno s 2019. </p><h2> </h2><p>Dakle, od svih ovih šest zaraznih bolesti zajedno u Hrvatskoj je u pet godina oboljelo 367.037 ljudi, a umro je 261 pacijent. S druge strane, od COVID-a je u samo osam mjeseci oboljelo 100.410 ljudi, a umrlo je 1304 zaraženih. Čak i laicima iz ovih brojki može biti jasno da je COVID vrlo zarazan i da ima visoku stopu smrtnosti, znatno više od ostalih zaraznih bolesti.</p><p>Izdvojimo li samo gripu, na koju se često referiraju oni koji uporno pokušavaju umanjiti opasnost COVID-a, vidljivo je da od gripe godišnje uglavnom umire manje od 30 ljudi.</p><p>Iznimka je prošla godina, kad je zabilježen 101 preminuli pacijent, a ukupno je u posljednjih pet godina gripa u Hrvatskoj odnijela 189 života. </p><h2>Do kraja godine imat ćemo 2000 mrtvih</h2><p><strong>Dr. Branko Kolarić</strong>, epidemiolog iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", kaže da je realno broj umrlih od gripe nešto veći, s obzirom na to da se kod nekih pacijenata ne vodi gripa kao uzrok smrti, nego, primjerice, upala pluća ili infarkt (gripa pojačava kronične bolesti poput krvožilnih i bolesti srca). No čak i u tom slučaju brojke su znatno manje nego kod COVID-a. </p><p>- Do kraja godine imat ćemo 2000 umrlih od COVID-a. To je bolest koja je smrtonosnija od svih zaraznih bolesti s kojima se inače nosimo, uključujući i sezonsku gripu. Znanost još COVID naziva 'long COVID', odnosno bolest s dugoročnim posljedicama. Nitko od nas u ovom trenutku ne zna kakvo će zdravstveno stanje ljudi koji su preboljeli COVID biti za nekoliko godina - tumači dr. Kolarić.</p><h2>Sve više umrlih od plućne embolije</h2><p>Jer riječ je, kako kaže epidemiolog, o sistemskoj upalnoj bolesti koja izaziva poremećaje u zgrušavanju krvi, odnosno uzrokuje male tromboze, krvne ugruške.</p><p>Zbog toga je, ističe dr. Kolarić, kod COVID pacijenata sve više umrlih od plućne embolije. Često su to pacijenti za koje se smatra da su ozdravili i onda se nakon dva tjedna od bolesti, zbog već spomenutih ugrušaka, pojavi plućna embolija i čovjek umre. </p><p> </p><p>S druge strane, tu su i neurološki simptomi bolesti, kad pacijenti osjećaju trnce u rukama i nogama, a medicina smatra da se i ti simptomi javljaju zbog malih tromboza koje je prouzročio COVID.</p><p>No nitko u ovom trenutku ne zna kakve će biti neurološke posljedice za pacijente. Tu je i pitanje mutacije virusa.</p><h2>Može mutirati u još smrtonosniji</h2><p>- Za sada, korona virus ne pokazuje neke veće mutacije, ali poznato je da kad se virus brzo širi, kao što je sad slučaj, može doći do mutacije u još smrtonosniju varijantu. To se dogodilo svojedobno sa španjolskom gripom, od koje su na početku umirali djeca i starci, a nakon mutacije mladi i do tada zdravi ljudi u rasponu od 20 do 40 godina – tumači dr. Kolarić. </p>