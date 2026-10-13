Opasna vožnja kod Daruvara: Kamenje s prikolice padalo na drugi kamion i razbilo staklo

Kamenje koje je vozač nepropisno vozio u okolici Daruvara u ponedjeljak oko 16 sati je počelo padati s kamiona te oštetilo drugi kamion i razbilo vjetrobransko staklo, javlja PU bjelovarsko-bilogorska. Vozač (39) kretao se Ulicom hrvatskih velikana u Trojeglavi i vozio je više od 37 tona drobljenog kamena, koji nije propisno rasporedio, osigurao i prekrio.

U jednom trenutku kamen se počeo rasipati iz prikolice i pao na drugo teretno vozilo 44-godišnjaka.

Vozač je vozio cestom na kojoj nije dopušteno kretanje vozila čija masa prelazi 20 tona. Drobljeni kamen je oštetio vjetrobransko staklo, a u nesreći nitko nije ozlijeđen.

Muškarcu (39) slijedi izdavanje prekršajnog naloga zbog ugrožavanja sigurnosti prometa na cestama.

