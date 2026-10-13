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NESREĆA U TROJEGLAVI

Opasna vožnja kod Daruvara: Kamenje s prikolice padalo na drugi kamion i razbilo staklo

Piše 24sata,
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Opasna vožnja kod Daruvara: Kamenje s prikolice padalo na drugi kamion i razbilo staklo
ILUSTRACIJA | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL
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Teret je oštetio vjetrobransko staklo, a iz policije javljaju kako u nesreći nitko nije ozlijeđen

Kamenje koje je vozač nepropisno vozio u okolici Daruvara u ponedjeljak oko 16 sati je počelo padati s kamiona te oštetilo drugi kamion i razbilo vjetrobransko staklo, javlja PU bjelovarsko-bilogorska. Vozač (39) kretao se Ulicom hrvatskih velikana u Trojeglavi i vozio je više od 37 tona drobljenog kamena, koji nije propisno rasporedio, osigurao i prekrio. 

U jednom trenutku kamen se počeo rasipati iz prikolice i pao na drugo teretno vozilo 44-godišnjaka.

Vozač je vozio cestom na kojoj nije dopušteno kretanje vozila čija masa prelazi 20 tona. Drobljeni kamen je oštetio vjetrobransko staklo, a u nesreći nitko nije ozlijeđen. 

Muškarcu (39) slijedi izdavanje prekršajnog naloga zbog ugrožavanja sigurnosti prometa na cestama.
 

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