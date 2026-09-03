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MOST U POSJEDU TESTA

'Opasni se otpad odlagao na još jednoj lokaciji, u Ličkom Osiku'

Piše Snježana Krnetić,
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'Opasni se otpad odlagao na još jednoj lokaciji, u Ličkom Osiku'
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Foto: Hrvoje Kostelac
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Otpad u Ličkom Osiku nije nikakva sekundarna sirovina ni bezazleno smeće. Riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost PAH ulja, rekao je Troskot

Neovisna analiza uzorka otpada iz Ličkog Osika pokazala je da se ondje nalazi kemijski kontaminirana plastika s visokim koncentracijama olova, antimona i i prisutnost PAH ulja, upozorio je Zvonimir Troskot (Most) napominjući kako na tom području nije odložena nikakva sekundarna sirovina odnosno bezazleno smeće. Naveo je kako je u posjedu testa za koji su sami Ličani platili 5000 eura laboratoriju u Berlinu. Most je objavio i snimke noćnog odvoza tog otpada na nepoznate lokacije te zatražio proglašenje izvanrednog ekološkog stanja, hitnu sanaciju Silosa, Rakitovca i Ličkog Osika, nacionalni registar svih lokacija opasnog otpada te uključivanje sigurnosno-obavještajnog sustava u istragu.

Dodao je da prisutnost PFAS spojeva ovom analizom nije isključena, nego ih, kako tvrdi, zbog matrice uzorka nije bilo moguće prikazati. Most u priopćenju nije naveo izmjerene vrijednosti niti objavio cjelovito laboratorijsko izvješće, ali Troskot smatra da su već pronađene tvari dovoljan razlog za hitnu reakciju nadležnih institucija.

Troskot je upozorio da se oko Gospića sada nalazi, kako ga je nazvao, opasan trokut odlagališta koji čine Silos, Rakitovac i Lički Osik. Zatražio je istodobnu sanaciju svih triju lokacija i uklanjanje otpada u skladu s pravilima koja vrijede za opasni otpad.

Sredinom srpnja otkriveno je spomenuto odlagalište otpada u Ličkom Osiku na privatnom zemljištu jedne firme. Stanovnici su zabrinuti i traže istinu. Iz Komunalnog odjela Grada Gospića naveli su tada kako je nakon izvida odsjeka za komunalno redarstvo vlasnik rekao da je riječ o sirovini koja je njemu bila potrebna za proizvodne svrhe. O svemu je obaviješten i Državni inspektorat područni ured u Rijeci.  Za HRT iz tvrtke su tvrdili da imaju rezultate laboratorija za ekološka ispitivanja iz 2014., koji potvrđuje da analizirani uzorak ne posjeduje opasna svojstva i zadovoljava kriterije za neopasni otpad. Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletic sredinom srpnja na tom mjestu su imali konferenciju za novinare. 

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