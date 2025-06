Opasnost od grmljavinskih nevremena nije prošla: Evo za koje su regije izdali upozorenja

U utorak će biti ujutro i prijepodne promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom. Zatim djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a poneki kratkotrajni pljusak moguć je uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i na istoku. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na većem dijelu Jadrana puhat će umjerena i jaka, u prvom dijelu dana podno Velebita i olujna bura, na južnom dijelu sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 °C, u Gorskoj Hrvatskoj od 19 do 23 °C.

U srijedu će biti pretežno sunčano u unutrašnjosti mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar na kopnu slab. Na Jadranu prijepodne umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura, zatim zapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 21 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 28 do 33 °C.

DHMZ je za utorak objavio narančasto upozorenje zbog jakog vjetra za Velebitski kanal te žuto upozorenje radi vjetra za riječku, splitsku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner te sjevernu i srednju Dalmaciju. Žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena objavili su za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju.

