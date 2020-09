Opatija u kolovozu na 55 posto lanjskih noćenja: Najbrojniji su Nijemci, a došlo je puno i Čeha

U kolovozu su najtraženiji bili hoteli s pet zvjezdica te luksuzne vile i kuće s bazenima koje su ostvarile čak 92 posto lanjskog prometa

<p>Više od 145 tisuća noćenja te gotovo 30 tisuća posjetitelja, kratka je turistička bilanca Opatije u kolovozu ove godine, koja pokazuje kako je ostvareno 55 posto turističkog prometa u odnosu na isti mjesec protekle godine.</p><p>Točnije, od 1. do 31. kolovoza na području TZ grada Opatije boravilo je 29.789 gostiju koji su ostvarili 145.209 noćenja. Pritom su ponovo prednjačili Nijemci, zaslužni za svako treće kolovoško noćenje koji su sa 44.312 noćenja ostvarili su 84 posto lanjskih rezultata.</p><p>Domaći gosti ostvarili su značajan rast od čak 30 posto u broju noćenja i 24 posto u broju dolazaka. Sa 16.644 noćenja i udjelom od 11 posto u ukupnom rezultatu smjestili su se na drugo mjesto po brojnosti u kolovozu na području Opatije.</p><p>Mjere koje su uvele vlade Slovenije, Italije i Austrije uvelike su umanjile udio koji su državljani tih zemalja ostvarili u Opatiji tijekom prošlog mjeseca. Gosti iz Austrije, s 11.689 noćenja, imali su u kolovozu 30 posto turističkog prometa u odnosu na kolovoz lani. Talijanski gosti sa 6.136 noćenja ostvarili su 22 % turističkog prometa u odnosu na lanjski kolovoz, a gosti iz Slovenije s ostvarenih 5.158 noćenja bilježe ostvarenje od 88 posto lanjskog turističkog prometa.</p><h2>Najveći rast u odnosu na lanjski kolovoz imaju gosti iz Češke</h2><p>Pojedine emitivne destinacije ostvarile su i značajan rast udjela u opatijskim turističkim rezultatima ovogodišnjeg kolovoza. Na četvrtom mjestu tako su se našli Poljaci s ostvarenih 10.333 noćenja ili 9 posto više nego lani, a u prvih pet su i gosti iz Srbije s ostvarenih 6.291 noćenjem i porastom od 18 posto. Najveći pak rast u odnosu na lanjski kolovoz imaju gosti iz Češke koji su gotovo udvostručili svoju prisutnost u Opatiji. Konkretnije, ostvarili su 5.096 noćenja što je 82 posto više nego prošle godine te 1.030 dolazaka što je povećanje 66 %.</p><p>Prema dobnoj strukturi, najveći broj noćenja ostvaren je u dobnoj skupini od 19 do 30 godina (udio 20 posto) i od 41 do 50 godina (udio 20 posto), a slijede gosti iz dobne skupine od 31 do 40 godina (udio 18 posto). Prosječan broj dana boravka gostiju u Opatiji, gledajući kolovoz, iznosio je 5 dana.</p><p>U hotelskom smještaju u kolovozu je ostvareno je 47 % ukupnog turističkog prometa, u privatnom smještaju 48 %, a 5 % ostvareno je u nekomercijalnim objektima. Najbolja popunjenost u odnosu na kolovoz prošle godine ostvarena je u visoko kategoriziranim objektima. U hotelskom smještaju, hoteli s 5 zvjezdica ostvarili su 71 posto turističkog prometa u odnosu na kolovoz lani, dok su u privatnom smještaju, objekti kategorizirani s 5 zvjezdica (vile s bazenima i luksuzni apartmani), ostvarili 92 posto lanjskog turističkog prometa. Prosječan broj dana boravka gostiju u Opatiji je iznosio 5 dana.</p><p>- Ova sezona bila je doista specifična i teško ju je uspoređivati s ranijim godinama. Trendove je prvenstveno diktirala epidemiološka situacija koja je u Opatiji bila izuzetno dobra, no na rezultat je utjecala i slika ostalih dijelova naše zemlje zbog kojih su pojedine države uvele restriktivne mjere koje su se odrazile i na Opatiju. Tijekom kolovoza imali smo 22 otvorena hotela, što je značajno utjecalo i na ukupan broj raspoloživih kapaciteta, pa s obzirom da smo imali dane kada je u Opatiji boravilo više od 6.000 tisuća gostiju, činjenica jest da smo tada imali visoku popunjenost. Podatak da su najbolje popunjeni bili hoteli visoke kategorije i elitne kuće za odmor pokazuje da je Opatija uspjela zadržati svoje najbolje goste, što se moglo osjetiti i na izvanpansionskoj potrošnji. Veseli nas da su neki novi gosti otkrili naš grad i radujemo se njihovom povratku u narednim, epidemiološki ipak sretnijim sezonama, kazala je direktorica TZ <strong>Suzi Petričić.</strong></p><h2>Domaći gosti po broju noćenja su na drugom mjestu</h2><p>Kada se promatra čitavo dosadašnje razdoblje, odnosno vrijeme od 1. siječnja do 31. kolovoza, Opatiju je dosad posjetilo 108.075 gostiju koji su ostvarili 407.456 noćenja. U usporedbi s prošlom godinom, to je 44 posto turističkog prometa ostvarenog u istom razdoblju, a gosti su u prosjeku u Opatiji boravili 3,8 dana.</p><p>Pritom se povećao udio domaćih gostiju koji u prvih osam mjeseci čine 18 posto ukupnog prometa sa 73.208 noćenja te su na 71 posto prošlogodišnjeg ostvarenja. Strani gosti i dalje značajno dominiraju u Opatiji, do 31. kolovoza ostvarili su 334.248 noćenja što je 40 posto u odnosu na proteklu godinu.</p><p>Kao i u kolovozu, u ukupnom dosadašnjem turističkom prometu dominiraju gosti iz Njemačke koji su zaslužni za svako četvrto noćenje u prvih osam mjeseci. Ukupno su zabilježili tek nešto manje od 100 tisuća noćenja (točno 99.908 noćenja) što je na razini 63 posto prošlogodišnje brojke.</p><p>Domaći gosti, kojih je u Opatiji bilo ukupno 27.685 bili su najbrojniji, a po broju noćenja su na drugom mjestu. Ostvarili su 73.208 noćenja ili 71 posto lanjskog prometa. Na trećem mjestu su gosti iz Austrije s ostvarenih 47.514 noćenja odnosno 30 posto ostvarenog lanjskog turističkog prometa, a slijede Slovenci s 25.209 noćenja i 73 posto lanjskog rezultata. Značajan porast udjela zabilježili su Česi koji su u prvih osam mjeseci imali 2.602 dolaska i 11.680 noćenja, što je 19 posto više dolazaka i 27 posto više noćenja nego prošle godine.</p><p>Promatrano na razini čitavog dosadašnjeg dijela godine, po broju noćenja s 55 posto dominira hotelski smještaj, dok je u privatnom smještaju ostvareno 40 posto noćenja, a preostalih 5 posto otpada na nekomercijalne objekte.</p><p>- Turističke rezultate moramo sagledati iz perspektive poslovanja u uvjetima pandemije COVID-19, pa istovremeno imamo razloga za optimizam, ali i žaljenje za propuštenim, budući da su prvi mjeseci sugerirali da će 2020. godina biti najuspješnija u novijoj povijesti Opatije. U siječnju je ostvaren rast noćenja od 18 posto, u veljači 17 posto, stoga smo imali velika očekivanja od daljnjeg tijeka sezone. Nažalost, širenje virusa uvjetovalo je proglašenje pandemije i zatvaranje granica te posljedično zatvaranje svih hotela i ugostiteljskih objekata na području grada Opatije.</p><p>Očekivano, zbog takve situacije tijekom ožujka, travnja i svibnja te većeg dijela lipnja došlo je do naglog pada turističkih rezultata. Prilikom otvaranja granica sredinom lipnja kao ostvarivi cilj postavili smo 30 posto prošlogodišnjeg rezultata, a već u srpnju smo taj cilj premašili i ostvarili 52 posto prošlogodišnjih dolazaka te 58 posto broja noćenja. Pozitivan rast nastavio se i tijekom kolovoza, no nažalost zaustavljen je ponovnim zatvaranjem granica susjednih zemalja prema Hrvatskoj. Unatoč tome, i u sadašnjim okolnostima poslovanja, Opatija se ponovno potvrđuje kao visoko kvalitetna destinacija koja privlači goste više platežne moći, a što potvrđuju i podaci o dobroj popunjenosti objekata s pet zvjezdica i u hotelskom i u privatnom smještaju, posebice s obzirom na okolnosti u kojima je realizirana ova turistička sezona. Aktivnom kampanjom na društvenim mrežama uspjeli smo zadržati naše vjerne goste te privući nove, a reduciranim programima ipak im omogućili epidemiološki sigurnu zabavu u našem gradu, zaključila je Petričić.</p>