Opća sjednica Vrhovnog suda dala pozitivno mišljenje o sutkinji Mirti Matić

Opća sjednica Vrhovnoga suda Republike Hrvatske dala je u utorak pozitivno mišljenje o izboru sutkinje Visokog trgovačkog suda Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnoga suda. Najviši sud priopćio je da su na današnjoj Općoj sjednici, koju čine svi suci Vrhovnoga suda, razmatrani programi i životopisi kandidata za predsjednika Vrhovnoga suda.

Na općoj je sjednici bilo prisutno 28 sudaca i sutkinja. Kandidatkinju Mirtu Matić podržala su 22 suca. Profesoricu pravnih znanosti Aleksandru Maganić podržalo je šest sudaca, dok je odvjetnika Šimu Savića podržao jedan sudac.

Državno sudbeno vijeće (DSV) je predsjedniku RH Zoranu Milanoviću 10. listopada dostavilo tri valjane kandidature za čelnu osobu Vrhovnog suda, nakon trećeg javnog poziva za tu dužnost od smrti bivšeg predsjednika najvišeg suda Radovana Dobronića.

Treći javni poziv za dužnost predsjednika Vrhovnog suda DSV je objavio u rujnu. Pritom su poništili i prethodni javni poziv od 4. srpnja, nakon što je predsjednik RH sredinom kolovoza priopćio da Hrvatskom saboru neće predložiti profesoricu sa zagrebačkog Pravnog fakulteta Aleksandru Maganić koja se tada jedina prijavila.

Mišljenja vrhovnih sudaca i saborskog odbora nisu obvezujuća

U prvom je pokušaju Milanović za najvišu pravosudnu dužnost predložio sutkinju zagrebačkog Županijskog suda Sandru Artuković Kunšt koja nije dobila podršku u Saboru. Na taj se natječaj uz nju javila i sutkinja Općinskog građanskog suda Silvija Sunčana Stubičar te odvjetnik Šime Savić.

Prema Ustavu, predsjednik je jedini ovlašteni predlagatelj kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, a mišljena saborskog Odbora za pravosuđe i Opće sjednice Vrhovnog suda nisu obvezujuće. Ukoliko ne predloži ni jednog od njih ili Hrvatski sabor nikoga ne izabere DSV treba poništiti javni poziv i u narednom roku od osam dana objaviti novi.

Predsjednik najvišeg suda, koji je osim šefa sudbene vlasti po dužnosti i predsjednik Državnog izbornog povjerenstva (DIP), bira se na prijedlog predsjednika RH većinom glasova saborskih zastupnika na četiri godine.

Do izbora nove čelne osobe Vrhovni sud vodi sutkinja Gordana Jalšovečki, Dobronićeva bivša zamjenica, dok ga na čelu DIP-a mijenja vrhovni sudac Damir Kontrec.