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Općina glasa hoće li sami sebe ukinuti i pripojiti se susjednim gradovima: 'Hoćemo na more'

Piše Snježana Krnetić, Petra Mustać,
Čitanje članka: 6 min
Općina glasa hoće li sami sebe ukinuti i pripojiti se susjednim gradovima: 'Hoćemo na more'

Općina Polača teško je financijski samoodrživa, kao i niz drugih općina. Zbog toga se razmatra pripajanje susjednim gradovima. Mještani žele Biograd na Moru, a Benkovac poručuje: 'Nema šanse'

Malo mjesto Polača nalazi se, geografski gledano, između Biograda na Moru i Benkovca. S osamostaljenjem Hrvatske postali su općina, i tako već 35 godina. Međutim, u posljednje su vrijeme, i ustrojstveno gledano, također između Biograda na Moru i Benkovca.

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Komentari 30
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