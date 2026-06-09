Općina Polača teško je financijski samoodrživa, kao i niz drugih općina. Zbog toga se razmatra pripajanje susjednim gradovima. Mještani žele Biograd na Moru, a Benkovac poručuje: 'Nema šanse'
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Općina glasa hoće li sami sebe ukinuti i pripojiti se susjednim gradovima: 'Hoćemo na more'
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Malo mjesto Polača nalazi se, geografski gledano, između Biograda na Moru i Benkovca. S osamostaljenjem Hrvatske postali su općina, i tako već 35 godina. Međutim, u posljednje su vrijeme, i ustrojstveno gledano, također između Biograda na Moru i Benkovca.
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