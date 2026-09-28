Operacija Vivaldi: Ukrajinci zarobili Ruse. Oklopna vozila pretvorili u eksplozivne robote

U tijeku je ukrajinska operacija kodnog naziva 'Vivaldi'. Operacija je nazvana po čuvenom Antoniju Vivaldiju, autoru Četiri godišnja doba, što označava njezin višefazni (četverodijelni) karakter.

Cilj je zaustavljanje i razbijanje ruske isturene operativne osnovice sjeverno od Limana čiji je cilj bio opkoljavanje ukrajinskog obrambenog pojasa u Donbasu (prema Slovjansku i Kramatorsku).

A new phase of Operation Vivaldi!



Commander: Biletskyi: "The enemy was deceived and slept through the real strike".



Russia lost about 2,000 soldiers, and over 250 soldiers were taken prisoner (so more hope for exchanges to get our Defenders out from Russian captivity).



The… https://t.co/1mlXC2GDcf pic.twitter.com/plBunJ9s9m — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 28, 2026

Do kraja rujna ukrajinska vojska je u sklopu ofenzive oslobodila i stavila pod kontrolu više od 125 četvornih kilometara teritorija, uključujući naselja Serednje, Šandrigolove, Derilove i Drobiševe.

General Andrij Bilecki, zapovjednik Trećeg armijskog korpusa Oružanih snaga Ukrajine, otkrio je detalje treće faze vojne operacije. Prema izvješću Trećeg armijskog korpusa, ruske snage izgubile su oko 2000 vojnika, dok su ukrajinski vojnici zarobili oko 250 neprijateljskih boraca.

Bilecki je naglasio jedan specifičan detalj vezan uz zarobljavanje neprijatelja.

​- Rusi su se predavali našim snagama cijelim postrojbama - istaknuo je ukrajinski general.

Kao dokaz svojih tvrdnji, pokazao je videosnimke zarobljenih ruskih vojnika na tom pravcu. S druge strane, rusko ministarstvo obrane prijavljuje vlastite uspjehe na istom području. Moskva tvrdi da njihove snage napreduju i zauzimaju grad Svjatohirsk. Bilecki je ranije demantirao te izjave jednostavnim potezom. Objavio je video vlastite šetnje ulicama Svjatohirska i tako opovrgnuo tvrdnje ruskog državnog vrha o padu grada.

Zapovjednik Trećeg korpusa ističe kako je neprijatelj očekivao glavni ukrajinski udar s južne strane, u blizini sela Šandriholove. Umjesto toga, ukrajinske snage napale su sa sjevera.

​- Protivnik je bio uvjeren da je glavni pravac udara Šandriholove. To ih je natjeralo da besmisleno spale svoje rezerve u protunapadima upravo na tom pravcu. Rusi su prespavali pravi udar koji je bio usredotočen na zauzimanje sela Nove - pojasnio je Bilecki.

Osim taktičkih iznenađenja, ukrajinska vojska uvela je i tehnološke inovacije. Vojnici su prvi put iskoristili stari sovjetski oklopni transporter BTR-60 kao robota napunjenog eksplozivom. Ovaj improvizirani stroj uspio je probiti i uništiti snažno utvrđene obrambene položaje ruskih snaga u blizini naselja Nove.