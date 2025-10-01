Obavijesti

Operativce Hamasa uhitili u Njemačkoj: 'Pripremali su napade na židovske objekte'

Piše hina,
Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS

Trojac je identificiran kao Wael F. M. rođen u Libanonu i njemački državljani Abed Al G. i Ahmad I. Uhićeni su u Berlinu...

Njemačke vlasti uhitile su trojicu stranih operativaca Hamasa koje sumnjiče da su pripremali ozbiljno nasilje, rekli su tužitelji u srijedu.

Tužitelji sumnjiče trojicu muškaraca da su sudjelovali u nabavi vatrenog oružja i streljiva za Hamas najmanje od ljeta ove godine, s namjenom napada na izraelske ili židovske institucije u Njemačkoj.

"Tijekom današnjih uhićenja pronađeno je razno oružje, uključujući jurišnu pušku AK 47 i nekoliko pištolja, kao i znatna količina streljiva", navode savezni tužitelji u izjavi.

Trojac je identificiran kao Wael F. M. rođen u Libanonu i njemački državljani Abed Al G. i Ahmad I. Uhićeni su u Berlinu.

U veljači se u Berlinu sudilo četvorici članova Hamasa osumnjičenima za planiranje napada na židovske institucije diljem Europe, za koji su tužitelji rekli da je prvi sudski postupak protiv pripadika te islamističke skupine u Njemačkoj.

List Der Spiegel izvijestio je da su istražitelji antiterorističke skupine u srijedu u Berlinu promatrali kako se optuženi sastaju radi primopredaje oružja, nakon čega su snage intervenirale i uhitile ih.

