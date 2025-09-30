Opet internetske prevare. Izgubili su deset tisuća eura

Osječko-baranjska policija traga za dva nepoznata prevaranta koji su internetskim prijevarama svoje žrtve oštetili za gotovo deset tisuća eura, izvijestila je policija u utorak.

U policiji kažu da se nepoznati počinitelj, u veljači ove godine, preko društvene mreže, javio 69-godišnjakinji s područja osječko-baranjske županije i lažno se predstavio kao liječnik, koji živi u inozemstvu. Zbog lažnih obećanja 69-godišnjakinja mu je, na razne inozemne račune, uplatila pet tisuća eura.

Od kraja prosinca 2024. godine do kraja veljače ove godine nepoznati je počinitelj prevario i 49-godišnjaka, s kojim je stupio u kontakt također preko društvenih mreža. Zbog lažnih obećanja o zajedničkom životu, oštećeni 49-godišnjak je nepoznatom prevarantu uplatio više od četiri tisuće eura.

U policiji ističu kako tragaju za nepoznatim počiniteljima internetskih prijevara te građane podsjećaju da je internet postao iznimno privlačan kibernetičkim kriminalcima, koji koriste sofisticirane trikove i obećanja kako bi dobili novac ili vrijedne financijske informacije od svojih žrtava.

Također, građane pozivaju da, ako primijete bilo što sumnjivo, to svakako prijave policiji.