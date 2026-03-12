OPET JE POPIO?! Medvedev upozorio na zombi apokalipsu: 'Možda neće ostati fantazija...'

Obavijesti

Medvedev upozorio na zombi apokalipsu: 'Možda neće ostati fantazija...'

Medvedev upozorio na zombi apokalipsu: 'Možda neće ostati fantazija...'
Dmitrij Medvedev, bivši ruski predsjednik i premijer, koji od početka rata s Ukrajinom prijeti svijetu nuklearnim uništenjem, kojem su Ukrajinci više puta savjetovali da prestane piti i pijan objavljivati na društvenim mrežama, sad je upozorio Rusiju na novu prijetnju. Na zombi apokalipsu.

- Zombi apokalipsa prikazana u igri i TV seriji "The Last of Us" možda više nije znanstvena fantastika. Zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev napisao je to u svom članku "Nove tehnologije: Stubište u nebo ili put u pakao", objavljenom u publikaciji Expert - navodi ruska Lenta.

Prema Medvedevu, SAD je stvorio vojno-biološku mrežu, kaže da su koristili druge države kao poligone za testiranja. Medvedev tvrdi da postoji otprilike 400 američkih laboratorija s 'dvojnom namjenom' na Bliskom istoku, u Aziji, Africi...

- Rezultati tih istraživanja iz laboratorija omogućuju Sjedinjenim Američkim Državama da bolje upravljaju širenje epidemija - tvrdi Medvedev.

- Dakle, nakon nekog vremena, zombi apokalipsa koju su sami Amerikanci prikazali u igri i TV seriji "The Last of Us" možda neće biti takva fantazija - nastavlja dalje.

Ako niste upoznati s radnjom, u popularnoj videoigri i TV seriji "The Last of Us“ zombi apokalipsu uzrokuje pandemija mutirane parazitske gljivice iz roda Cordyceps. Ta gljivica napada ljudski mozak, potpuno preuzima kontrolu nad zaraženima i pretvara ih u agresivna, krvožedna stvorenja. 

Natrag na Medvedeva.

U rujnu je Medvedev izjavio da bi neprijateljske zemlje mogle uvoziti opasne mikroorganizme i biljke u Rusiju. Naveo je da to uključuje patogene koji uzrokuju teške zarazne bolesti, navodi Lenta.

Tvrdi i da bi daljnji napredak u genetičkom inženjerstvu i sintetičkoj biologiji mogao omogućiti stvaranje potpuno novih patogena u laboratorijima, te da bi se takvi patogeni mogli širiti na načine koji bi bili izuzetno teško. ili gotovo nemoguće, pratiti i dokazati odakle su došli.

Upozorio je u svojem izlaganju Medvedev i da bi umjetna inteligencija mogla uništiti milijune radnih mjesta, omogućiti masovne kibernetičke napade na ključnu infrastrukturu i čak preuzeti kontrolu nad ključnim sustavima poput nuklearnih elektrana...

