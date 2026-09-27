Opet ključa u Sjevernoj Irskoj: Tisuće blokirale protestantsku povorku kroz katoličku četvrt

Oko 2000 prosvjednika u nedjelju je spriječilo povorku pripadnika Oranskog reda, međunarodnoga protestantskog bratstva sa sjedištem u Belfastu da prođe katoličkom četvrti sjevernoirskog grada Portadowna, zbog čega je došlo do zastoja jer nijedna strana nije htjela popustiti, dok je policija održavala razmak između dvije grupe.

Pokušaj prolaska povorke kroz Portadown uslijedio je nakon ukidanja gotovo tridesetogodišnje zabrane kretanja tom spornom rutom, no sudionike je zaustavilo mnoštvo okupljenih među kojima je bila i prva ministrica Sjeverne Irske Michelle O'Neill iz redova irske nacionalističke stranke Sinn Féin.

Prosvjednici, među kojima i čelnica Sinn Féina Mary Lou McDonald, okupili su se noćas na cesti Garvaghy Road nakon što je visoki sud u Belfastu na kasnonoćnom zasjedanju odbacio zahtjev stanovnika da se povorka zabrani.

No change here in Portadown, still several thousand people spread at three locations along the Garvaghy Road, stand off continues amid torrential rain, live updates from all the team on @BelTel website pic.twitter.com/Cs9wKwjqmB — Allison Morris (@AllisonMorris1) September 27, 2026

Pokušaji pripadnika protestantskog Oranskog reda da svake godine promarširaju tim područjem poticali su nemire u regiji pod britanskom upravom sve dok ruta nije zabranjena 1998., iste godine kada je Sporazum na Veliki petak okončao tri desetljeća nasilja poznatog kao "Sjevernoirski sukob" (The Troubles).

Čelnici Irske i Britanije, a obojica zajednički jamče za poštivanje povijesnoga mirovnog sporazuma, pozvali su na smirivanje situacije.

- U Sjevernoj Irskoj postignut je velik napredak i ne želimo vidjeti povratak na staro - rekao je BBC-ju britanski premijer Andy Burnham.

Irski premijer Micheal Martin dijeli Burnhamovu zabrinutost, a odluku sjevernoirskog povjerenstva za povorke da odobri njezino održavanje ocijenio je "nerazumljivom" i "pogrešnom".

Povjerenstvo koje regulira održavanje povorki u tom području pod britanskom upravom u petak je odobrilo sudjelovanje 35 osoba, što je znatno manji broj od uobičajenog, u između 8:00 i 9:30 sati.

Prvobitno je zabrana održavanja ovogodišnje povorke bila produljena na ovu godinu, no visoki sud je u kolovozu odluku poništio zbog proceduralne pogreške.

Spor oko Drumcreea eskalirao je sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća kada je, nakon što su glavne sjevernoirske gerilske skupine proglasile primirje, taj događaj postao simbolom šireg sukoba između pretežno katoličkih nacionalista koji se smatraju Ircima i protestanata odanih Britaniji.

Pripadnici Oranskog reda (Orange Order) ime su dobili po protestantskom kralju Vilimu III. Oranskom, koji je pobijedio svrgnutoga katoličkog kralja Jakova II. u bitki kod Boynea 1690. Oni ističu da su njihove povorke dio protestantske kulturne tradicije.

Premda većina povorki koje se svake godine održavaju širom Sjeverne Irske ne izaziva prijepore, nacionalisti tvrde da one koje prolaze kroz katolička područja predstavljaju uvredljiv prikaz trijumfalizma, a svrha im je zastrašiti ih.