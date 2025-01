Opet nas čeka vremenska drama za vikend: Oblaci prijete kišom, stiže i pad temperatura

U subotu prijepodne promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno. Tijekom noći i jutra na sjevernom Jadranu i na zapadu unutrašnjosti ponegdje malo kiše. Sredinom dana i poslijepodne djelomice ili pretežno sunčano.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura, u Dalmaciji jugo. Najniža temperatura zraka od 0 do 5, na Jadranu između 7 i 10 °C. Najviša dnevna od 6 do 11, na Jadranu između 12 i 16 °C.

- Idući dani u unutrašnjosti sunčaniji. Ujutro mjestimična magla, osobito u ponedjeljak, kada će lokalno biti i dugotrajnija. Oblačnije će biti samo u nedjelju u unutrašnjosti Dalmacije, ponegdje i uz kišu, osobito prema jugu. Bit će svježije s temperaturom zraka primjerenijom dobu godine od one prošlih dana.

U nedjelju će na Jadranu s umjerenim do jakim jugom stizati novi oblaci, iz kojih će i u Dalmaciji mjestimice biti kiše. Sjeverni Jadran već krajem vikenda sunčaniji jer će oblake rastjerati umjerena i jaka bura, a s njezinim jačanjem, početkom novog tjedna razvedrit će se i na krajnjem jugu. Temperatura zraka u postupnom padu - prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.