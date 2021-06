Početkom lipnja Mate Rimac je u Dubrovniku kupcima predstavio 2 milijuna eura vrijednu jurilicu. internetom je kružila snimka na kojoj je netko na magistrali kod Dubrovnika pokušao testirati performanse automobila. I u jednom trenu je, kako se vidi, pojurio čak 230 km/h. Snimka pokazuje da čovjek koji ima kožne rukavice nosi i jaknu s logom Rimac automobila.

Pogledajte video: Jurio u Rimčevoj Neveri

Osoba koja je vozila Rimčevu Neveru na magistrali je K.Ć., šef prodaje Rimac automobila.

On je grubo prekoračio dopuštenu brzinu kretanja vozilom, odnosno upravljao je vozilom brzinom od 232 km/h na predjelu gdje je ograničenje brzine 90 km/h zbog čega je protiv njega nadležnom sudu u Dubrovniku podnesen optužni prijedlog sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Dubrovačka policija je napomenula da nisu imali prijavljenu testnu vožnju, cesta nije bila zatvorena.

U sklopu gastro-turističkog eventa 'Pink Wing', prošli vikend se održao Rally super automobila na kojem su gostovale i dvije Nevere Mate Rimca. Jedan automobil namijenjen za rally, a drugi za potencijalnog kupca hrvatske jurilice vrijedne 15 milijuna kuna.

K.Ć. je na svom instagramu objavio kako opet vozi Neveru skoro 300km/h.

Ovaj put je staza bila zatvorena i sve je bilo po pravilima.

- Zadovoljan sam s poslom, zadovoljan sam di radim, super mi je - rekao nam je, no nije želio komentirati prebrzu vožnju kod Dubrovnika.

- To ti ne komentiram, čeka me optužni prijedlog, prekršajni postupak, sve ono što je i policija iznijela - zaključuje.



K.Ć. je prijatelj para koji je doputovao na Pink Wing zbog druženja i Nevere čak iz Novog Meksika, poslovnjak Kenric Garcia (46) došao je sa svojom dugogodišnjom djevojkom Jamie Cox (35). Garcia je veliki ljubitelji, ali i kolekcionar luksuznih automobila, na Pink Wingu je vozio Ferrari 488 Spider, glasan automobil, prekrasnog dizajna.

Iako Nevera još uvijek nema zeleno svijetlo za prodaju, Garcia je oduševljen Neverom i zainteresiran je za kupnju najbržeg automobila ikad.

- Došao sam vidjeti, ali i isprobati Concept One u Kaliforniji, na kraju smo se utkrivali. On u Conceptu One, a ja u mom Ferrariju 488GTB naravno trka se odvijala na zatvorenoj stazi. Ja sam pobjedio, iako da smo startali istovremeno ne bi imao šanse, pa Concept one ima instantnu snagu kod startanja. Na kraju zbog umora nisam niti isprobao Rimčev automobil, ali smo ostali u kontaktu i pozvali su me u Hrvatsku da isprobam Neveru, kako bi im rekao svoje mišljenje o vožnji, tj. samog automobila - Garcia nam je otkrio.

Upitali smo ga da li je istina da je zainteresiran za kupnju Hrvatske jurilice.

- Razmišljam o kupnji Nevere. 15 milijuna kuna je i dalje puno novaca za kupnju automobila to svi mogu razumijeti. No, zaista sam oduševljen, odlično sastavljen automobil i prekrasno ga je voziti. Znaš da volim snagu!