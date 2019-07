Opet zapela jedrilica na mostu Ždrelac: 'Čuo se strašan zvuk'

Most koji povezuje otoke Ugljan i Pašman već je drugi put ove sezone "krivac" za zapinjanje jarbola jedrilice. Prije šest dana kapetan koji je upravljao brodicom znakovitog imena Karma zapeo je jarbolom za most, a danas, u nedjelju u popodnevnim satima, dogodilo se to s još jednom jedilicom.

Dobili smo fotografije od Zadranke koja boravi u Ždrelcu.

- Otvorili smo sezonu, brod je zapeo za most, napisala nam je.

Popodne je nad otoke ispred Zadra i Biograda na Moru donijelo naoblaku, ali i probleme za kapetana broda. Iz policije javljaju kako su dobili dojavu i poslali djelatnike na teren, a iz Lučke kapetanije da je sve u redu jer se brod uspio "otkačiti" i proći dalje.

Ovakva zapinjanja jarbola vrlo su česta pojava pod mostom Đždrelac, a u sezoni se izbroji i desetak ovakvih i sličnih slučajeva.

Većina jedrilica u obližnjim marinama koje su u charteru, odnosno za iznajmljivanje, na sebi ima naljepnicu koja upozorava da zbog visine jarbola ne mogu proći ispod mosta, ukoliko je to slučaj s dimenzijama broda.

Ovaj most je glavni put za nautičare, no jedrilice s jarbolom iznad 16,5 metara visine ne mogu proći budući je to ujedno i visina mosta. Ždrelac je obnovljen prije točno 9 godine i u rekonstrukciji je povišen pola metra.

U nautičkim peljarima precizno piše kako je most dugačak 210 i visok 16,5 metara, da je plovni kanal obilježen sa 6 stupova crvene i zelene boje i svjetla. Širina prolaza pod mostom je 20 metara, a dubina 4,3 metra. Tome treba dodati plime i oseke te jake morske struje u tom morskom kanalu.

- Strašno se čulo kad je udario, ali mi smo ovdje skoro pa navikli na to. Čujemo zvuk i znamo što se dogodilo - kaže nam Zadranka.

