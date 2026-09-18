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PODVODNI SKUTER

Opljačkali gradonačelnika Banja Luke koji je cvilio za Krajinom

Piše 24sata,
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Opljačkali gradonačelnika Banja Luke koji je cvilio za Krajinom
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Tijekom kriminalističke obrade, policijski službenici pronašli su i oduzeli ukradeni skuter upravo kod osumnjičenog N. M

Osamnaestogodišnji mladić i jedan maloljetnik uhićeni su pod sumnjom da su provalili u obiteljsku kuću gradonačelnika Banje Luke, Draška Stanivukovića. Iz pomoćnog objekta na imanju ukrali su vrijedan podvodni skuter s pripadajućom opremom, piše Kurir.

Policija je devetog rujna privela osamnaestogodišnjeg N. M. iz Banje Luke. Organi reda sumnjiče ga da je nekoliko dana ranije, točnije u noći između drugog i trećeg rujna, iz ostave obiteljske kuće u banjolučkom naselju Petrićevac otuđio vodeni skuter. Prema neslužbenim informacijama koje prenose mediji, meta ove provale bila je privatna imovina Draška Stanivukovića.

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U ovom incidentu sudjelovala je i jedna maloljetna osoba. Policijska uprava Banja Luka službeno je potvrdila uhićenje zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela krađe. Iako policija u svojoj servisnoj informaciji nije izričito navela čija je kuća opljačkana, lokalni izvori potvrdili su da se radi o nekretnini aktualnog gradonačelnika.

Tijekom kriminalističke obrade, policijski službenici pronašli su i oduzeli ukradeni skuter upravo kod osumnjičenog N. M. Sve daljnje mjere i istražne radnje u ovom predmetu provode se pod strogim nadzorom dežurnog tužitelja Okružnog javnog tužiteljstva u Banjoj Luci. Gradonačelnik i njegov ured do sada nisu davali službene izjave povodom ovog incidenta.

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