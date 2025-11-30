Obavijesti

News

Komentari 6
BJEŽALI SAMO SAT VREMENA

Opljačkali su ljekarnu u BiH pa pobjegli taksijem. Ulovili dvojac

Piše Franjo Lepan,
Čitanje članka: < 1 min
Opljačkali su ljekarnu u BiH pa pobjegli taksijem. Ulovili dvojac
Livno: Policija Bosne i Hercegovine | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Prema priopćenju Policijske uprave Doboj, zajedničkim radom njihovih pripadnika i kolega iz Policijske uprave Banja Luka, ovo razbojstvo razriješeno je u samo sat vremena.

U Tesliću je u subotu u večernjim satima došlo do pljačke lokalne ljekarne. Muškarac osumnjičen za razbojstvo, prijeteći oružjem, zatražio je od djelatnika da mu preda novac. Nakon što mu je djelatnik predao novac, osumnjičeni je zajedno s još jednim muškarcem taksijem krenuo prema Banjoj Luci. Policija ih je presrela i zaustavila na području Kotor Varoši.

Prema priopćenju Policijske uprave Doboj, zajedničkim radom njihovih pripadnika i kolega iz Policijske uprave Banja Luka, ovo razbojstvo razriješeno je u samo sat vremena.

- Uhićena su dva muškarca koja se dovode u vezu s ovim kaznenim djelom - naveli su iz PU Doboj.

Sve se odigralo u Tesliću, a tamošnjoj policiji prijavljeno je da je došlo do razbojstva te su očevici izjavili da su počinitelji pobjegli taksijem.

- Brzom reakcijom policijskih službenika, na području općine Kotor Varoš zaustavljeno je taksi vozilo, a A. S. iz Doboja i J. B. iz Broda uhićeni su i predani službenicima Policijske postaje Teslić na daljnje postupanje - rekli su iz policije.

Dodali su kako se sve mjere i radnje poduzimaju pod nadzorom Okružnog javnog tužiteljstva u Doboju te da je u tijeku kriminalistička obrada nad osumnjičenima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića
DESNICA NA NOGAMA

Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića

Thompsonova prijetnja Tomaševiću zbog zabrane koncerta otvara širi politički sukob koji prijeti destabilizacijom Zagreba i testira moć HDZ-a, donosi novi broj tjednika Express u svojoj političkoj analizi
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
Bilo je i viška: Susjedi, stigao je pršut od mita, probajte malo...
MIKULIĆ U ISTRAŽNOM ZATVORU

Bilo je i viška: Susjedi, stigao je pršut od mita, probajte malo...

Andrija Mikulić i Dragan Krasić su navodno primili čak 190 tisuća eura mita. Uzeli su i 50-ak kilograma junetine, pršuta i kobasica. Uskok ima 22 svjedoka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025