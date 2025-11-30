Opljačkali su ljekarnu u BiH pa pobjegli taksijem. Ulovili dvojac

U Tesliću je u subotu u večernjim satima došlo do pljačke lokalne ljekarne. Muškarac osumnjičen za razbojstvo, prijeteći oružjem, zatražio je od djelatnika da mu preda novac. Nakon što mu je djelatnik predao novac, osumnjičeni je zajedno s još jednim muškarcem taksijem krenuo prema Banjoj Luci. Policija ih je presrela i zaustavila na području Kotor Varoši.

Prema priopćenju Policijske uprave Doboj, zajedničkim radom njihovih pripadnika i kolega iz Policijske uprave Banja Luka, ovo razbojstvo razriješeno je u samo sat vremena.

- Uhićena su dva muškarca koja se dovode u vezu s ovim kaznenim djelom - naveli su iz PU Doboj.

Sve se odigralo u Tesliću, a tamošnjoj policiji prijavljeno je da je došlo do razbojstva te su očevici izjavili da su počinitelji pobjegli taksijem.

- Brzom reakcijom policijskih službenika, na području općine Kotor Varoš zaustavljeno je taksi vozilo, a A. S. iz Doboja i J. B. iz Broda uhićeni su i predani službenicima Policijske postaje Teslić na daljnje postupanje - rekli su iz policije.

Dodali su kako se sve mjere i radnje poduzimaju pod nadzorom Okružnog javnog tužiteljstva u Doboju te da je u tijeku kriminalistička obrada nad osumnjičenima.