Prema vojnim dokumentima bivše JNA, na Vukovar je ispaljeno više od milijun i pol granata krupnog kalibra te dodatnih pet milijuna manjih projektila. Grad je pretrpio razaranje kakvo Europa nije vidjela od Drugog svjetskog rata. Prosječno je svakoga dana na grad padalo osam tisuća granata. Nije bilo mjesta koje nije bilo pogođeno – svaka kuća, svaka ulica, svaki komad zemlje bio je rana.

Do okupacije grada poginulo je 173 branitelja, no prava tragedija tek je uslijedila. Više od 700 vukovarskih heroja ubijeno je ili nestalo nakon zarobljavanja. Mnogi su odvedeni u logore po Srbiji, njih 1557, zajedno s više od 2000 civila. Iz grada je, nakon ulaska JNA i srpskih paravojnih postrojbi, prognano više od 10.000 ljudi.

Vukovar je tada prestao biti grad – postao je simbol ljudske patnje i otpora.

U ruševinama su ostali spaljeni domovi, prazne škole i pedesetčetvero djece mlađe od deset godina, čiji su životi prekinuti granatama.I zato Vukovar nije samo mjesto na karti – on je opomena, molitva i zavjet da se zlo nikada više ne ponovi.