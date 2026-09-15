Oporavlja se učenik nakon napada u zagrebačkoj školi: 'Uskoro bi mogao kući...'

Učenik ozlijeđen u napadu u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi stabilno je i oporavlja se povoljno, a prema procjeni liječnika uskoro se očekuje njegov otpust na kućno liječenje, izvijestili su u utorak iz KBC-a Zagreb. Učenik se nalazi na kliničkom odjelu, gdje se nastavljaju njegovo liječenje i praćenje.

Povoljno teče i oporavak djelatnice škole ozlijeđene u istom napadu. Iz KBC-a Sestre milosrdnice izvijestili su da je pacijentica stabilnih vitalnih funkcija te da je u ponedjeljak iz Jedinice za intenzivno liječenje premještena na odjel.

Oporavak djelatnice škole teče prema planu, naveli su iz bolnice.

Učenik je u KBC Zagreb primljen u petak s ubodnim ranama u području prsišta i abdomena te ozljedama koje su se mogle okarakterizirati kao životno opasne.

Njega i djelatnicu škole u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu oštrim je predmetom ozlijedio drugi učenik, koji je nakon napada uhićen te mu je određen istražni zatvor.

KBC Zagreb ponovno je pozvao medije i javnost na poštovanje privatnosti učenika i njegove obitelji s obzirom na to da je riječ o djetetu.