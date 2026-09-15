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STABILNO JE

Oporavlja se učenik nakon napada u zagrebačkoj školi: 'Uskoro bi mogao kući...'

Piše HINA,
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Oporavlja se učenik nakon napada u zagrebačkoj školi: 'Uskoro bi mogao kući...'
Zagreb: Ravnatelj KBC Zagreb Fran Borovečki daje izjavu oko stanja izbodenog djeteta | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Učenik koji je ozlijeđen tijekom napada u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi oporavlja se i uskoro bi mogao biti otpušten na kućno liječenje, a i djelatnica škole pokazuje znakove oporavka.

Učenik ozlijeđen u napadu u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi stabilno je i oporavlja se povoljno, a prema procjeni liječnika uskoro se očekuje njegov otpust na kućno liječenje, izvijestili su u utorak iz KBC-a Zagreb. Učenik se nalazi na kliničkom odjelu, gdje se nastavljaju njegovo liječenje i praćenje.

Povoljno teče i oporavak djelatnice škole ozlijeđene u istom napadu. Iz KBC-a Sestre milosrdnice izvijestili su da je pacijentica stabilnih vitalnih funkcija te da je u ponedjeljak iz Jedinice za intenzivno liječenje premještena na odjel.

Oporavak djelatnice škole teče prema planu, naveli su iz bolnice.

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Učenik je u KBC Zagreb primljen u petak s ubodnim ranama u području prsišta i abdomena te ozljedama koje su se mogle okarakterizirati kao životno opasne.

Njega i djelatnicu škole u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu oštrim je predmetom ozlijedio drugi učenik, koji je nakon napada uhićen te mu je određen istražni zatvor.

KBC Zagreb ponovno je pozvao medije i javnost na poštovanje privatnosti učenika i njegove obitelji s obzirom na to da je riječ o djetetu.

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