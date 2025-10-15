'Oporba, a ne HDZ, pokušava kontrolirati suce Ustavnog suda'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je u srijedu da oporba, a ne HDZ, želi kontrolirati suce Ustavnog suda dok je predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio da oni koji tvrde da putem Chat Controla Vlada želi kontrolirati komunikaciju građana manipuliraju javnošću. „Predsjednik Vlade Andrej Plenković sasvim sigurno je došao u Hrvatski sabor više od svih ostalih predsjednika prije njega tako da su deplasirani komentari oporbe da premijer dođe jednom godišnje pohvaliti se u Saboru te da nije u doticaju s realnošću”, istaknuo je Jandroković uoči početka rasprave o premijerovu godišnjem izvješću o radu Vlade, koje Plenković Hrvatskom saboru podnosi deveti put.

Koliko je oporba u doticaju s realnošću, dodao je, najbolje pokazuju njihovi rezultati na lokalnim, parlamentarnim i europskim izborima.

Osvrnuo se i na predstojeći izbor tri ustavna suca za koje, prema medijskim napisima, oporba traži da dođu iz reda liberalnog svjetonazora, proučivši: "To tako neće ići, nego ćemo se pokušati dogovoriti, ne mogu to biti samo oni koji su njima prihvatljivi."

Uporno, naglasio je, pokušavaju plasirati tvrdnju da HDZ kontrolira suce Ustavnog suda, što jednostavno nije točno. Oni pokušavaju kontrolirati suce, a upravo te tvrdnje da bi trebali doći iz reda liberalnog svjetonazora to potvrđuju, ustvrdio je Jandroković.

Svjetonazor je bitan u radu Ustavnog suda, kao i stručnost, međutim, oni kontinuirano igraju igru 'napad je najbolja obrana' i ne samo po pitanju Ustavnog suda nego nastoje stvoriti privid u javnosti da HDZ kontrolira institucije, što nije točno.

„Oni pokušavaju, iako su oporba, i kroz tu vrstu komunikacije stvoriti kod građana dojam da su oni ispravni, da su kandidati koje oni predlože profesionalni i stručni, a oni drugi koji dolaze kao prijedlog vladajuće većine su isključivo vezani za politiku, što jednostavno nije istina. U konačnici, pogledajte sastav Ustavnog suda, mi ćemo inzistirati na stručnosti, da to budu profesionalci koji su se dokazali u dosadašnjem radu, a kako će se postaviti oni to ćemo vidjeti”, istaknuo je Jandroković.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković, koji je zajedno s Jandrokovićem prije sjednice odao počast Blagi Zadri povodom 34. godišnjice pogibije, također se osvrnuo na oporbene tvrdnje da se dolazi hvaliti u Sabor kazavši da bi, kada bi slušao one koji govore da ovdje ništa ne vrijedi, imao dojam da u Hrvatskoj svi umiru od gladi, da se ništa nije napravilo, izgradilo, da nisu narasle plaće i mirovine.

„To su ovi koji stvarno kuže i imaju doticaj s realnošću, dok mi, koji radimo svaki dan 20 sati, mi nemamo veze s realnošću, mi živimo na Marsu, to je otprilike ta teza”, uzvratio je oporbi.

Komentirao je i odustajanje EU-a od takozvanog Chat Controla, kazavši da je bit tog zakonskog prijedloga stati na kraj najgorim, najmonstruoznijim kaznenim djelima koja se čine prema djeci.

”U tom je prijedlogu riječ o stvaranju mogućnosti da se lakše dođe do zlostavljača djece i ne postoji nitko, a najmanje u Hrvatskoj, tko je zainteresiran za to da se pri pomaganju tijelima kaznenog progona stvori nekakav skriveni, veliki 'big brother' koji će ničim izazvan, iz dokolice gledati što ljudi jedni drugima pišu po različitim platformama”, istaknuo je Plenković.

Dodao je da upravo taj balans između zaštite privatnosti i omogućavanja da se pomogne otkriti počinitelje tih kaznenih djela je ključ cijele te rasprave.

Oporba je čak i odustala od rasprave o tom tekstu, jutros je trebao biti Odbor pa nakon što su Danci kao predsjedavajući povukli taj dokument i najavili da će se nastaviti raditi na tome, nema drame sada, odjednom se sve stišalo, kazao je.

Ustvrdio je da u Europi nema konsenzusa oko toga jer je riječ o osjetljivom pitanju, dodavši da nije hrvatska Vlada ta koja je rekla 'idemo sada svakoga kontrolirati, to govore oni koji žele manipulirati'.

Mi smo doživjeli svakakve manipulacije, živjeli smo mjesecima u uvjerenju da hrvatska Vlada i Sabor šalju hrvatske vojnike u Ukrajinu i stalno imamo ljude koji traže neki svoj prostor i vidljivost pa uvjeravaju ljude na društvenim mrežama da pišu peticije protiv nečega čega nema, to se stalno događa, zaključio je Plenković.