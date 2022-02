Nama je jedina mogućnost da kao društvo danas opstanemo dorhokracija. Državno odvjetništvo i krim policiju moramo ojačati maksimalno jer su nam oni jedina i zadnja brana nastupa korupcije. Mi se, očito, od korupcije u ovoj konstelaciji odnosa ne možemo braniti, a guši nas, poručio je za saborskom govornicom zastupnik Suverenista Željko Sačić.

'Sumrak demokracije i pravne države'

Prozivanje glavne državne odvjetnice od strane premijera Andreja Plenkovića i HDZ-a zbog uhićenja Darka Horvata Sačić vidi kao sumrak demokracije i pravne države.

Zastupnik Kluba Za Pravednu Hrvatsku, Milan Vrkljan, istaknuo je kako ni uhićeni, sada bivši ministar Horvat, ni potpredsjednik Vlade Boris Milošević protiv kojeg je USKOK otvorio istragu, a ni ministar rada Josip Aladrović, za kojeg se sumnja da je kao ravnatelj HZMO-a nezakonito zapošljavao, nemaju ni stručne kompetencije.

- Njihove mogućnosti su vrlo upitne, a i sama procedura njihova izbora je vrlo nejasna. Pod sumnjom su da su netransparentno trošili proračunski novac, ali je za mene fascinantnija drskost i upornost kojom su to radili unatoč tome što su zadnjih par godina bili prozivani - rekao je kritiziravši premijerovu reakciju premijera na subotnjoj konferenciji za medije.

- To je bio najgori govor koji sam ja vidio. Premijer je s drhtavim glasom, dok su mu se tresle ruke, prozivao državnu odvjetnicu da se ona javno očituje zašto je taj tajming i predoči javnosti čvrste dokaze, a vrhunac je kad je rekao da joj je saborska većina par mjeseci prije toga dala podršku - istaknuo je.

'Aladrović je lijenčina'

Posebno se obrušio na Aladrovića.

- Aladrović je točno primjer jednog mladca koji je s 30 godina dobio priliku da bude ministar, a u njegovoj biografiji ne postoji ništa što bi bilo vrijedno toga da on dobije takvu poziciju. Nije stručno kompetentan, lijenčina je koja je svoj posao radila s jednim omalovažavanjem, bez socijalne kompetencije - poručio je Vrkljan.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio mu je da je nekorektno govoriti o nekome tko nije tu i ne može se obraniti, a ni ocjenjivati njegovu pamet i socijalnu inteligenciju.

- Niste pozvani da politički komentirate moj govor - rekao mu je Vrkljan, koji se nije htio maknuti s govornice pa je dobio čak tri opomene i zabranu govora do kraja dana.

HDZ-ov Branko Bačić ga je podsjetio na nepravomoćnu presudu zbog primanja mita, zbog čega ga je bocnuo i SDSS-ov Milorad Pupovac nazvavši ga dr. Mito Vrkljan.

'To što Horvat više nije u fotelji ne mijenja ama baš ništa'

A o krizi u Vladi govorili su i drugi oporbeni zastupnici zazivajući prijevremene izbore. Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš podsjetila je kako su baš danas, na njezinu inicijativu, trebali raspravljati o opozivu ministra Darka Horvata zbog njegove nesposobnosti, kojeg su na kraju umjesto Plenkovića, smijenila pravosudna tijela.

- To što ministar Horvat više nije u fotelji i što je dobiveno produljenje roka iz Fonda solidarnosti i što nema saborske rasprave o obnovi ne mijenja ama baš ništa, ljudi i dalje žive u kontejnerima i ne znaju do kada će. Obnova je najveća sramota ove Vlade, zajedno s korupcijom. U pet dana sve se promijenilo, ali zapravo se ništa nije promijenilo, sada čekamo novog ministra i ako kriterij bude politička matematika umjesto stručnosti ćemo za godinu dana imati ponovno raspravu o ministru graditeljstva, ako ga prije toga ne uhapse - poručila je.

Istog stava je i predsjednik Kluba Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica.

- Bez obzira tko će biti novi ministar stvari će ostati iste. I dalje ćemo imati disfunkcionalnu javnu upravu koja nije u stanju odgovoriti na stvarne potrebe građana - poručio je istaknuvši kako u Hrvatskoj postoji paralelna stvarnost - jedna u kojoj žive građani, a druga u kojoj su dužnosnici.

'Narode, ti si kriv za ovo. Mi smo vaša slika'

Građani se pitaju imate li srama, poručio je vladajućima Mostov Marin Miletić. Ali je isto pitanje i on uputio građanima.

- Ljudi mi šalju poruke da vas pitam imate li srama. Ali sad ću ja vas, narode, pitati imaš li ti srama? Vi ste odgovorni, vi ste oni koji nas ovdje dovodite i mi smo u Saboru vaša slika. Hrvatski narode, ti si kriv, ti si odgovoran za ovo što imamo ovdje, što nam 30 godina pljačkaju zemlju, što su im prsa poplavila od busanja u ime svetog domoljublju, a onda su punili svoje džepove - urlao je Miletić kritiziravši i biskupe i svećenike što ne govore glasnije protiv korupcije.

- Svi smo odgovorni. I ti, narode, ti si odgovoran. A najviše su odgovorni heroji dnevnog boravka, mangupi, koji ne izlazite na izbore i onda činite da imamo ovo ovdje. Zato, molim vas, šutite, a kad dođu izboru pokažite odgovornost. Građani Republike Hrvatske, vi ste krivi, u vas upirem prst - rekao je.

'S vama, tu tu tu, nema nam pomoći'

Ivana Kekin iz Zeleno-lijevog bloka podsjetila je kako je prije samo dva mjeseca za istom govornicom nabrajala sve afere novog Plenkovićevog HDZ-a.

- Tada mi je predsjednik Sabora šaljivo dobacio da nije valjda sve tako sivo. Sada ja vas, poštovani predsjedniče Sabora, mogu pitati je li vam se barem malo naoblačilo - upitala je Jandrokovića naglasivši kako se svima ostalima u Hrvatskoj već smračilo.

- Pokušavate nas uvjeriti da je smjena ministra Horvata rješenje, ali to je bajka. To kako nas vi uvjeravate da su boljke vaše Vlade zubobolja, nešto što je bolno i neugodno, ali lako rješivo, to više ne prolazi. Nije riječ o akutnoj upali zuba već kroničnoj neizlječivoj bolesti koja se zove korupcija i koja se može riješiti samo prijevremenim izborima - rekla je.

Smjene u Vladi su besmislene, dodala je.

- S vama, tu tu tu, nema nam pomoći - citirala je pjesmu grupe TBF.

'Najprimjerenije bi bilo reći laku noć, Hrvatska'

Da je je korupcija obuzela sve pore hrvatskog društva, da je Vlada izgubila legitimitet te da su potrebni prijevremeni izbori, poručuje i predsjednica Kluba Socijaldemokrata Ivana Posavec Krivec.

- Najprimjerenije bi bilo reći laku noć, Hrvatska. Mene je sram kao hrvatsku državljanku - istaknula je dodavši kako su od svih ministara koje je Plenković od 2016. postavio u Banskim dvorima ostali jedino Tomislav Ćorić, Zdravko Marić, Tomo Medved, Oleg Butković i Nina Obuljen Koržinek.

- Svi ostali nisu preživjeli - poručila je.

Prijevremeni izbori nemaju alternativu, naglasio je i IDS-ov Emil Daus.

- Ne smijemo zatvarati oči pred onima što se događa posljednjih dana - rekao je.

'Svatko tko diže ruku za ovu Vladu mora odgovoriti na pitanje je li sada već dosta'

Šef SDP-a Peđa Grbin poručio je kako na ovaj način Hrvatska ne može funkcionirati.

- U ovom trenutku je ključno to da oni koji su danas koalicijski partneri Vlade donesu odluku hoće li ići na spašavanje HDZ-a ili Hrvatske. A bojim se da te dvije stvari u ovom trenutku jedna drugu isključuju. Mi u ovom trenutku razgovaramo o tome da je jedan ministar uhićen, da se protiv drugog vodi istraga i da se koalicijski partneri Vlade moraju očitovati o tome da li je to dovoljan razlog da ova Vlada prestane sa svojim mandatom - poručio je.

Svatko tko diže ruku za ovu Vladu, naglasio je, mora odgovoriti na pitanje je li sada dosta.

Predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić ponovio je stav stranke da inzistiraju na neovisnosti pravosuđa i nultoj stopi tolerancije na korupciju. Podsjetio je i kako je oporba prije nekoliko mjeseci govorila da DORH treba demontirati jer je produžena ruka HDZ-a.

- Predsjednik Vlade je doznao da mu je ministar uhićen onog trenutka kada se to i dogodilo. Je li se to moglo događati prije, u vrijeme vlade SDP-a? Niste u pravu kad tvrdite da je Plenković nezapamćen istup prema glavnoj državnoj odvjetnici, dapače, iskrivljujete opet informacije - poručio je.