Oporba jedva pronalazi riječi o slučaju nestanka ruske jahte: 'Država nam ne funkcionira'

Jahta od 35 metara je bila na suhom vezu, zaplijenjena pa je onda spuštena u more. Onda ju je trebalo opremiti, onda ju je netko morao pokrenuti pa se onda s tom jahtom trebalo voziti kroz hrvatsko teritorijalno more i onda je na graničnom prijelazu s njom trebalo izaći iz Hrvatske. Pa je li to normalno? Kad god se nešto zaplijeni, onda se to mora upisati i u registar i izaći na teren, istaknuo je predsjednik SDP-a Peđa Grbin jedva pronalazeći riječi komentirajući nevjerojatnu i doista apsurdnu situaciju s jahtom "Irina VU."

Podsjetimo, jahta ruskih oligarha je prije tri mjeseca, pod okriljem noći, misteriozno nestala, a u luku na Murteru je na isti vez uplovila gotovo ista. "Irina VU" sada je usidrena u turskoj marini Didim na Egejskome moru.

Oporba ne može doći k sebi zbog nestanka iz Hrvatske zaplijenjene jahte ruskog oligraha

Tu temu je jučer na aktualcu u Saboru otvorio i Socijaldemokrat Domagoj Hajduković upitavši premijera Andreja Plenkovića što se tu, pobogu dogodilo, i kako je moguće da MUP, što se ovih dana saznalo, nije znao da je jahta zaplijenjena obzirom da se radi o vlasništvu ruskog oligarha.

- Ja dijelim nezadovoljstvo koje ste i vi izrazili u vezi nestanka jahte koja je bila zapečaćena, očekujemo izvješće i od Ministarstva mora i MUP-a i svih nadležnih službi. Tako nešto se jednostavno ne smije događati, tko bude odgovaran za takve propuste će i odgovarati - poručio je premijer.

Iako su mislili da ih više ništa ne može u ovoj državi iznenaditi, kažu iz oporbe, uvjerili su se i na ovom primjeru da iznenađenja s ovom vlasti uvijek može biti.

- To nije televizor ili mobitel, to je jahta koja košta više nego stanovi i kuće svih nas sad ovdje i to se onda mora plombirati i osigurati da to netko može staviti u more i isploviti izvan granica RH. To je ozbiljan propust i pokazuje da se u Bruxellesu od strane Plenkovića sve prihvaća, a onda kad se vraća u RH se to ne provodi. Isto je i sa zelenom tranzicijom. Diže se ruka u Bruxellesu za zelenu tranziciju, a onda je u Hrvatskoj HEP koči. Tako je i s ovom jahtom - zaplijeni se, a onda se pusti da ona ode. Meni je to nevjerojatno da ja to riječima ne mogu opisati - poručio je.

Grbin: 'Ne znam što je gore - da je propust ili da je namjerno'

Ne zna što je gore - da se radi o propustu ili da je jahta namjerno puštena.

- Ako je planski puštena, onda je to barem netko razmišljao o tome. Ako se može dogoditi neplanski, ako postoji toliki nemar ove države i administracije koju je HDZ uništio da takav brod može isploviti iz Hrvatske, a da nitko ne primijeti da je on zaplijenjen, ne znam što bih rekao. Jučer su me upozorili da sam možda bio pregrub kad sam za nekog govorio da je glup, ali ovo je gore od glupog. Ovo je strašno i pokazuje da država ne funkcionira. Ali pokazuje da se jedno Plenković kune u Bruxellesu, a drugo radi u Hrvatskoj - istaknuo je podsjetivši kako imamo radnu skupinu koja bi se trebala baviti sankcijama prema Rusiji i kako se one provode.

- Ona to očito ne radi. Vidjeli smo u slučaju Fortenove da se time nije bavila Hrvatska nego Nizozemska. Vidimo na slučaju jahte da se time ne bavi nitko. Nemamo nikakve informacije je li Hrvatska pokrenula ikakve postupke protiv ljudi oko Fortenove - rekao je.

Grmoja: 'Ma kakav nemar, to je bila namjera', Kekin: 'Može biti namjera, ali, s druge strane, naša država je toliko nefunkcionalna da može izgubiti jahtu'

Mostov Nikola Grmoja smatra da u puštanju jahte nije došlo do propusta.

- To je bila namjera, kakav nemar. Toliko se zaklinjete u Ukrajinu, pričate o sankcijama Ruskoj federaciji i dogodi vam se takvo nešto. To je ili u potpunosti nefunkcionalna država ili namjera. Što god da jest, odgovornost je ove Vlade. Bave se Ukrajinom, predstavljaju se herojima i borcima za Ukrajinu, a istovremeno dovode ruske trgovce oružjem u ZTC i nestaju im jahte koje su pod sankcijama kao da se radi o nekakvom kaiću u nekoj uvali - poručio je.

Zastupnicu Zeleno-lijevog bloka Ivanu Kekin ne bi čudila ni jedna solucija u ovoj priči - niti da je došlo do propusta službi, a niti da je jahta puštena namjerna unatoč zaplijeni i sankcijama.

- Može biti namjera, sigurno postoje mogućnosti za to, a s druge strane točno je da je naša država toliko nefunkcionalna da može izgubiti jahtu. Nama propadaju EU fondovi, silne milijarde gubimo pa onda jedna jahta više ili manje. Sporno je što do sada nije jasno što se uopće dogodilo i mislim da je nužno da se prvo to shvati, a da onda netko podnese odgovornost - rekla je.

Opleli po Vladi i zbog kaosa s cijenama uslijed inflacije i uvođenja eura: 'Kasno je sad'

Oporba je oplela po Vladi i zbog kaosa koji se dešava s rastom cijena i prije i nakon uvođenja eura.

- Opet se pokazalo kako Vlada i Plenković nemaju odgovor na inflaciju i ono što se događa u Hrvatskoj. Objavljeni su podaci o inflaciji za 12. mjesec, koji pokazuju da je i ona dalje 13 posto, no ono što najviše zabrinjava je da motor inflacije više nije energetika nego cijene hrane i osnovnih živežnih namirnica. HDZ-ova vlada je tu potpuno podbacila - istaknuo je Grbin i naglasio kako Vlada nije uspjela u borbi protiv obuzdavanja cijena.

- Zadnja rasprava o inflaciji i stabilnosti cijena provedena je u Saboru prije gotovo godinu i pol, u jesen 2021., kada smo raspravljali o stabilnosti cijena za 2020. Ni 2021. ni 2022. još nismo raspravili. I to govori da HDZ-ova vladajuća većina nema, ne zna i ne želi dati odgovor na inflaciju - poručio je dodavši kako je Vlada uoči uvođenja eura trebala uvesti crne liste i to još prije godine dana.

- Imamo izjave iz Poljske i Slovenije da ovo što se kod nas događa nije normalno. A događa se zato što Vlada nije poduzela mjere kada je trebalo, a čak i sada, iako se debelo kasni, nije u stanju arsenal, o kojem je Plenković govorio, upogoniti i nešto napraviti - kazao je.

Naknade prijetnje i molbe prema trgovcima ne mogu nadoknaditi ono što je Vlada trebala raditi čitavu prošlu godinu, a o čemu su im "trubile" i udruge potrošača i oporba, poručuje i Kekin.

- Govorili smo svi i o crnim i bijelim listama, da se trebaju pratiti cijene... Svi ti propusti koji traju više od godinu dana ne mogu se nadoknaditi sada nekakvim prijetnjama za koje, na koncu, vidimo da su to samo prazne puške i da od toga neće biti ništa. Podsjetit ću premijera, koji se voli hvaliti ulaskom u eurozonu, da smo sada crno na bijelo dobili da su hrvatske plaće najniže u toj istoj eurozoni, a bome po cijenama stojimo pri samom vrhu - rekla je.

Vlada ovim prijetnjama samo želi pokazati da nešto pokušava učiniti, ali kolosalna greška je već napravljena, poručuje Grmoja ističući kako je uvođenje eura trebalo odgoditi zbog divljanja inflacije.

- Ponosan sam što sam glasao protiv uvođenja eura u ovom trenutku. Možemo mi napraviti nekakve bijele ili crne liste trgovaca, ali sad je kasno - rekao je dodavši kako su Vlada i Plenković u potpunosti cijepljeni od realnosti u kojoj žive građani.

Obnova s novim ministrom: 'S naknadnom pameću prihvaćaju neke naše prijedloge, a u međuvremenu se gubi vrijeme'

Kritika nije izostala ni što se tiče obnove, koju će od zagrebačkog potresa u ožujku 2020. voditi četvrti ministar.

- Ministar Bačić jest neke stvari koje mi ponavljamo već sada tri godine spomenuo da ih vidi isto kao problem te da će u tom smislu ići izmjene Zakona. Vidjet ćemo. Sad su se oni toga sjetili nakon gotovo tri godine, što jasno govori o tome koliko je premijeru obnova bila prioritet, a vrijeme kojim se počinje baviti obnovom nevjerojatno korelira s predizbornom kampanjom koja je vrlo blizu - istaknula je Kekin.

Grmoja podsjeća kako su njihov Klub te onaj Centra, GLAS-a i Fokusa jedini bili protiv Zakona o obnovi upozoravajući da nije dobar i provediv, a da su ih vladajući moralno ucjenjivali, baš kao i u slučaju s Ukrajinom.

- Govorili smo tada da je Zakon loš, da se treba upravljati iz jednog središta, predložili smo smjernice obnove Banovine 20 dana od potresa u kojima je stajalo upravo ono što oni sada predlažu - rekao je naglasivši kako vladajući s naknadom pameću prihvati neke prijedloge oporbe dok se u međuvremenu gubi puno vremena u nečinjenju.

- Od toga što smo mi bili u pravu građani nemaju puno koristi - istaknuo je.

Bačić je najavio izmjene Zakona već idući tjedan na Vladi.

- Kad vidimo onda ćemo znati hoćemo li podržati. Mi smo skupili potpise i sljedeći tjedan ćemo raspravljati o SDP-ovoj interpelaciji o radu Vlade po pitanju obnove, koju smo podnijeli još u srpnju 2021. Ironično je da je od šest točaka koje smo tada tražili, pet je i dan danas aktualno. Jedino što je Vlada uspjela popraviti je pitanje odnosa prema zgradama koje nisu bile legalizirani, svi ostali problemi su i danas - rekao je Grbin i dodao kako žele pokrenuti i temu revitalizacije Banovine.

- Na to se zaboravilo - rekao je.

Najčitaniji članci