Oporba kritizirala SDP zbog držanja kvoruma HDZ-u

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je u srijedu nakon što su njihovi zastupnici držali kvorum vladajućima prilikom glasanja o skidanju imuniteta DP-ovom Josipu Dabri da je "SDP ozbiljna politička stranka", dok ih je ostatak oporbe prozvao za držanje ljestvi HDZ-u.

"SDP je ozbiljna politička stranka koja ne misli na imunitetu saborskog zastupnika, koji ne zaslužuje da je saborski zastupnik, rušiti ili ne kvorum", poručio je Hajdaš Dončić obrazlažući zašto su SDP-ovi zastupnici držali kvorum vladajućima prilikom glasanja o skidanju imuniteta DP-ovcu Josipu Dabri.

Bez SDP-a, s obzirom da predsjednika DP-a Ivana Penave nije bilo, kao niti HDZ-ova Andre Krstulovića Opare koji je na putu u Ukrajini, glasanje se ne bi ni moglo provesti jer bi vladajućima nedostajale dvije ruke. Uz SDP je u sabornici ostao i IDS-ov Loris Peršurić te dvoje SDSS-ovaca.

Ostatak oporbe nije htio sudjelovati u držanju kvoruma jer su htjeli, unatoč želji da se Dabri imunitet skine, "pokazati da vladajuća većina ne postoji".

Hajdaš Dončić poslao je poruku DP-ovcima koji su uputili salvu kritika na račun glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića zbog zahtjeva da se Dabri odredi istražni zatvor, ali i na njihov račun jer su podržali Dabrino skidanje imuniteta.

"Mogu u saborsku proceduru poslati zahtjev za opoziv Turudića i mi ćemo taj zahtjev podržati. Ali da netko prebacuje odgovornost, koja je u onom blatu zajedno s HDZ-om, na SDP, taj film neće gledati. Ako sjediš u Vladi i podržavaš Vladu, ne prebacuješ to na SDP", naglasio je Hajdaš Dončić.

Hajdaš Dončić: Tko je davao bombu djetetu ne zaslužuje biti u Saboru

SDP-ov stav se o Turudiću nije promijenio, naglasio je dodajući kako je SDP bio protiv njega prilikom njegova imenovanja, da su protiv njega i dalje, ali da se u ovom slučaju u kojem je SDP držao kvorum HDZ-u radi o osobi koja je djetetu dala bombu i koja ne zaslužuje sjediti u Saboru.

"Mi ćemo pričekati sljedeće glasanje na koje se nećemo uključiti na prvu točku da vidimo da li postoji većina, ovo sada je sve zajedno jedan veliki igrokaz Andreja Plenkovića i Turudića jer tko garantira da će Dabro završiti u zatvoru? A desne političke stranke si na SDP-u sigurno rejting neće bildati", kazao je.

Komentirajući izjavu predsjednika Republike Zorana Milanovića koji je dan prije glasanja zastupnicima poručio da razmisle kako će glasati jer "nema nijednog razloga da se čovjeka (Dabru) zatvori" Hajdaš Dončić poručuje da SDP ima svoj Klub zastupnika te je stranka koja ima svoje stajalište o svim bitnim točkama koje tište građane.

"Centrala SDP-a je na Ibleru, a ne na Pantovčaku niti na Markovu trgu. Ali uskoro će centrala biti i na Markovu trgu, vjerujte mi, čekamo", poručio je.

Vjeruje, istaknuo je, da je u pozadini priče oko slučaja Dabro politička igra smatrajući da ga je trebalo uhititi još prije 40 dana te ponovio poziv DP-ovcima da, kad već to uporno naglašavaju, pokrenu opoziv Turudića.

"Da ja njih branim, a da onda oni drugi dan skoče i vele: "Tu smo, Plenkoviću, sviđa nam se, imamo tri ministra, saborske zastupnike, direktore državnih poduzeća, pet soma plaću"? Taj film nećete gledati kod mene", opetovao je čelnik SDP-a.

Možemo!: Plenkoviću većina ovisi hoće li se netko vratiti iz zatvora

Predsjednica Kluba Možemo! Sandra Benčić naglasila je da se u ovako ozbiljnim globalnim i domaćim okolnostima ne može upravljati državom sa 76 ruku.

"Plenkoviću opetovano većina ovisi o tome hoće li se netko vratiti iz zatvora ili pritvora. Pa je li to normalna situacija? Nismo imali glasanje jer je jedna zastupnica imala smrtni slučaj u obitelji, nama je zaista bilo žao zbog toga, ali nije normalno da Sabor zbog toga nema glasanja", istaknula je.

Jedino što bi bilo ispravno je da Plenković prizna da se ovako ne može i da idemo na nove izbore, ustvrdila je Benčić. "On većinu nema svaki drugi dan. Sljedeća tri tjedna je neće imati ako će Dabro ići u pritvor. Građani neće moći dobiti nova prava iz socijalne skrbi jer se neće moći glasati dok se Dabro ne vrati iz pritvora. To nije normalno", rekla je.

Odbacila je povezanost njihova neglasanja za skidanje imuniteta Dabri s ranijim pozivom predsjednika Milanovića.

"Mi smo došli na glasanje s namjerom da glasamo za skidanje imuniteta i za pritvor. Ali prije toga smo vidjeli da HDZ i DP nisu osigurali temeljni uvjet za glasanje, svoj kvorum, a kada oni ne ponude svoj kvorum, ja im ga neću držati sigurno", obrazložila je.

Raspudić i Most: SDP je držao ljestve HDZ-u

Nezavisni Nino Raspudić današnju je situaciju u kojoj je SDP držao kvorum vladajućima ocijenio "začuđujućom" naglasivši da je "SDP držao ljestve HDZ-u u situaciju u kojoj smo mogli pokazati da vladajuća većina ne postoji".

"Hajdaš Dončić nas pokušava uvjeriti da je bolje vrabac na grani nego golub u ruci. SDP je danas spasio HDZ", rekao je Raspudić koji iz toga zaključuje da se SDP-u očito sada ne ide na prijevremene izbore.

"Da li je to zato što je Hajdaš Dončić poučen prethodnim iskustvom svjestan da on neće biti kandidat za premijera, je li Milanoviću možda prerano nakon samo mjesec dana što je dobio novi mandat opet ići najavljivati premijersku utrku, ali fakt je da je danas SDP politički spašavao HDZ nasuprot cijelog ostatka oporbe", naglasio je.

I on vidi indiciju postojanja političkih pritisaka na rad pravosuđa u činjenici da DORH 40 dana od objave prve Dabrine snimke traži njegovo pritvaranje.

"I to je zabrinjavajuće. Ali isti taj DP, koji sada okreće priču i govori protiv Turudića i da im se smješta, ima priliku izaći iz vladajuće većine i da se raspišu novi izbori. Doći će nova politička garnitura, pa i novi glavni državni odvjetnik, ali oni to ne žele jer su svjesni da ih nakon idućih izbora nema, no čudi me SDP", rekao je Raspudić.

U Mostu smatraju da se vladajući pričom o Dabri skrivaju od rasprave o krucijalnim temama za Hrvatsku koja se tiču gospodarstva i ekonomije. I oni kritizirali SDP zbog današnjeg postupka u sabornici.

"Kao što smo mi bili dosljedni i željeli da se pokaže ima li ova Vlada većinu, tako je i SDP ponovno pokazao dosljednost da stalno u korak prati HDZ i drži im skale u svim onim odlukama koje su rubne. Tako je bilo u pandemiji i s uvođenjem eura, tako je i sada oko skidanja imuniteta. Oni to prezentiraju kao odgovornu politiku, no to je na neki način trgovačka politika", rekao je Mostov Ivica Ledenko.