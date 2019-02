'Oporba nije uspjela, žao mi je što se oni nisu bolje pripremili'

Komentirajući interpelaciju u Saboru o radu Vlade zbog propale kupnje borbenih aviona F-16 Barak od Izraela, ministar obrane Damir Krstičević rekao je za RTL kako je najprije slušao što zastupnici imaju za reći prije nego je dao svoje odgovore.

- Mi smo dali odgovore istinom i činjenicama i odbacili smo sve navode oporbe. Jučer sam očekivao od oporbe da osim pokušaja iznošenja neistine da u toj raspravi kažu neko iskustvo, kako oni to vide, taj drugi put za taj proces. Mislim da nam je ta sposobnost strateški važna jer, vidjeli ste jučer, da toga nije bilo i da ništa nismo dobili od oporbe. To je jedan neuspjeh i žao mi je što se oporba nije pripremila iz pozicije kako oni to vide i kako smatraju da se to treba napraviti, kazao je Krstičević.

Dodao je kako je Hrvatska izabrala najbolji mogući zrakoplov uz najbolju cijenu. "To je gola istina", kaže i dodaje:

- Želimo analizirati cijeli proces, želimo vidjeti koje su naučene lekcije, upravo s ciljem da u drugom pokušaju dođemo do kraja da Hrvatska dobije višenamjenski avion koji nam je potreban radi sigurnosti i radi budućnosti.

Naglasio je i kako se zalaže za 'zapadni' zrakoplov. "Mislim da je to potrebno Hrvatskoj", rekao je i poručio kako su i u Münchenu već razgovarali s nekim potencijalnim partnerima te kako će o tome nastaviti razgovarati i sutra, s ciljem prikupljanja informacija, da istraže sve moguće opcije.

- Naša je odgovornost sigurnost kao i novci poreznih obveznika" poručio je.

- Ja sam ministar, član ove vlade, mislim da timski radimo sjajan posao, vratili smo sjaj hrvatskoj vojsci i dostojanstvo hrvatskom vojniku koje je vlada SDP-a oduzela. Sve što radimo radimo s ciljem jačanja vojske. Imamo dovoljno vremena da angažirano riješimo ovo jako važno pitanje za Hrvatsku, zaključio je ministra obrane.