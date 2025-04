Oporba o Trumpovim carinama: EU treba nastupiti jedinstveno

Oporbeni saborski zastupnici smatraju da će uvozne carine koje je uveo američki predsjednik Donald Trump biti štetne po cijelo svjetsko gospodarstvo, ali i ocjenjuju da je riječ o šoku, što je Trumpov stil, nakon čega slijede pregovori u kojima, ističu, EU treba nastupiti jedinstveno.

Boris Lalovac (SDP) smatra da nakon prvotnog šoka zbog američkih carina slijede pregovori. "Način na koji Trump to radi je prvo da sve šokira, da su svi u panici, a poslije slijede pregovori u kojima će se ponovno dogovarati”, rekao je i napomenuo da se to prvenstveno odnosi na Kinu i EU.

Najvažnije je pitanje, ističe Lalovac , kako će institucije Europske unije odgovoriti i mogu li ostati homogene budući da svaka zemlja članica ima različit interes i carine neće isto utjecati na primjerice Irsku, Poljsku, Španjolsku ili Hrvatsku, pa će biti potrebni brojni kompromisi.

Lalovac: Carine su velik izazov za Europu

"Imate jedinstvenu carinsku politiku a različite nacionalne interese u Europi i ovo može ozbiljno uzdrmati Europsku komisiju odnosno članice”, rekao je i ocijenio kako je Trump u puno boljoj pregovaračkoj poziciji nego EU. Ovo je puno ozbiljnije pitanje i veći izazov za Europu nego što je to za SAD, i Trump to zna, on ovakvim mjerama može dovesti do rascjepa unutar EU i u idućim danima vidjet će se je li Europa jedinstvena, drži Lalovac.

Pritom očekuje da će unutra EU odluke diktirati velike zemlje kao što su Njemačka i Francuska, koje najviše uplaćuju u europski proračun.

Lalovac je napomenuo da je SAD problem vrlo visokog trgovinskog deficita i vrlo visokog fiskalnog deficita imao i sredinom 1980-ih za vrijeme predsjednika Ronalda Reagana, ali je tada to riješio dogovorom s drugim zemljama da će oslabiti dolar, a Trump to rješava putem carina.

"Jedini je način da izravna vanjskotrgovinsku bilancu, ako ne može više putem tečaja, da to učini putem carina i to za Ameriku nije nešto novo, ali način na koji to radi je nešto novo”, ustvrdio je Lalovac.

Benčić: Carine će biti štetne za cijelo gospodarstvo

Sandra Benčić (Možemo!) mišljenja je da će carine biti štetne po cijelo svjetsko gospodarstvo i sigurno će uzrokovati inflacije, moguće i recesiju u SAD-a. Međutim, upozorava, kada se događa inflacija i recesija u SAD-u, to se zbog povezanosti globalnog gospodarstva prelijeva na cijeli svijet.

"Kada je riječ u EU, mislimo da sada treba biti mudar i ovu situaciju iskoristiti da se napokon do kraja i u potpunosti regulira tech-industrija, odnosno, industrija vezana za internet u kojoj veliki igrači uporno izbjegavaju svaki pokušaj regulacije, pogotovo reguliranje izbjegavanja plaćanja poreza u zemljama u kojima kapital nastaje unutar EU. Mi tražimo da EU sada, u interesu vlastitih građana, to regulira i više ne dozvoljava bijeg i odljev kapitala iz EU prema trećim zemljama i poreznima oazama”, istaknula je.

Što se tiče mogućeg uzvraćanja SAD-u istim mjerama, trebamo udariti tamo gdje neće nanijeti štetu EU i našim građanima, ali će poslati jasnu poruku što trgovinski rat s EU-om znači.

Ustvrdila je da je Trumpovoj Vladi i njegovim suradnicima poput Elona Muska najvažnija tech-industrija i pritisak prema EU se i stvara zbog pokušaja Unije da regulira tu industriju. "To je jedina industrija koja stavlja proizvode na tržište bez da su ispitani kako će djelovati na pojedinca i na društvo. Farmaceutska industrija ne može staviti lijek ili bilo kakav proizvod na tržište bez da je ispitan, a tko je ispitivao učinak algoritama na demokratske procese, na mentalno zdravlje djece i mladih i učinak načina na koji su postavljene društvene mreže na djecu od 12 godina”, zapitala je.

To, napominje, nije normalno i ne može se pod krinkom inovacije raditi što se hoće i dopuštati da proizvodi, a društvene mreže su proizvodi, dolaze u široku uporabu bez da znamo koji su potencijalni rizici i negativni učinci, da ih onda možemo ublažiti.

Petrov: Hrvatska treba gledati svoj interes

Božo Petrov (Most) ističe da se zalaže da Hrvatska uvijek treba gledati svoj interes, jednako kao što danas Amerika gleda svoj interes. "Kao što trenutačno Donald Trump gleda interes Amerike, govoreći da je on za pravednu trgovinu, a ne slobodnu trgovinu, smatram da se tako i Hrvatska treba postaviti. Hrvatskoj Vladi zamjeram to što smo Europskoj uniji pristupili na koljenima umjesto da smo pristupili kao slobodna država koja gleda koji je njezin interes u EU”, ustvrdio je.

Dodao je da se ni u EU ne postavljamo na način na koji bismo trebali, kao suverena država koja drži do sebe, nego se postavljamo podčinjeno te ističe da želi da Vlada i u EU i na globalnoj razini drži do sebe i do svojih interesa.

Napominje i da EU treba biti puno koherentnija, pa ako Trump gleda svoj, onda i EU treba gledati svoj interes i, naglašava kako će, kada se tako postave pravila igre, u konačnici prevladati zajednički interes zemalja EU.

"Ne mislim da će doći do nekog velikog trgovinskog rata i da će nastati velike promjene na tržištu jer to ne odgovara ni SAD-u ni EU. Ponašanje američkog predsjednika njegov je stil i način da dobije ono što smatra da pripada SAD-u. To je njegov taktički način pregovora, a u trenutku kada vidi da bi ipak mogao izgubiti u promjenama koje donosi, on promijeni odluku u roku dva do tri dana”, mišljenje je Petrov.

Ako sam ja uočio da je to njegov stil, napominje, valjda je onda netko u Bruxellesu dovoljno pametan da to također uoči i iskoristi kao polugu u pregovaranju.