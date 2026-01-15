Obavijesti

MINISTAR PILETIĆ NA UDARU

Oporba: Piletić mora otići iz Vlade. Trebao je i još prije otići

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Izjave nakon održane tribine o programskim mjerama za umirovljenike | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

"Samo ova komunikacija o socijalnim naknadama u posljednjih nekoliko dana jednostavno je bila sramotna i diskreditirajuća za cijelu Vladu, ne samo za ministra'', kazala je Puljak...

Oporbeni saborski zastupnici poručili su u četvrtak da ministar rada, mirovinskog sustava i socijalne politike Marin Piletić mora otići iz Vlade zbog neuspješnih reformi i brojnih intervencija koje su, ustvrdili su, uništile sustav socijalne skrbi.

"Ministar Piletić ne smije ostati u Vladi, on je sigurno najslabija karika u njoj, jer je upropastio nekoliko reformskih procesa", rekla je zastupnica Možemo Sandra Benčić na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru.

Kao primjere navela je centralizaciju centara za socijalnu skrb i zakon o inkluzivnom dodatku.

"Cijeli je taj zakon krivo dizajniran, onda je potpuno pogrešno budžetiran i onda još nije pripremljena provedba tako da ljudi nisu mogli ostvariti pravo na dodatak, a oko 15 tisuća ih je umrlo čekajući ga'', naglasila je Benčić.

Zastupnica Možemo prozvala je resornog ministra i zbog velikih regionalnih razlika u stopi rizika od siromaštva, a osvrnula se i na požar u Centru za odgoj i obrazovanje ''Slava Raškaj'' par dana prije Božića, u kojem je teško ozlijeđeno jedno dijete.

"Slučaj doma Slava Raškaj pokazuje da je sustav u potpunom kolapsu. Ne osuđujem djelatnike, neki tamo rade čak 30 godina. Sustav je taj koji je potpuno uništen raznim intervencijama i zato Piletić mora otići", rekla je.

SDP-ov zastupnik Saša Đujić također smatra da ministru Piletiću više nije mjesto u Vladi.

"Trebao je još i prije otići. Radi se o resoru punom promašaja, sustavu koji ne funkcionira. Mi smo na aktualcu pokušali ponovno ukazati na probleme, vratiti ih u fokus zato jer su se najveći skandali događali pred Božić pa je saborska stanka te teme bacila u drugi plan'', poručio je Đujić.

Stranka Centar uvijek je kritična prema radu ministra Piletića, naglasila je zastupnica Marijana Puljak.

"Samo ova komunikacija o socijalnim naknadama u posljednjih nekoliko dana jednostavno je bila sramotna i diskreditirajuća za cijelu Vladu, ne samo za ministra'', kazala je Puljak

