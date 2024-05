Oporba složna: 'Osnivanjem ministarstva demografije neće se riješiti problem depopulacije'

Anka Mrak Taritaš (Klub HSS-a, GLAS-a, DOSIP-a) rekla je da se problem demografije neće riješiti osnivanjem ministarstva demografije i useljeništva već će ono samo imati novog ministra te nešto više administracije i možda nove prostore. "Demografija je veliki problem, problem koji se ne rješava i koji je nemoguće riješiti čarobnim štapićem u naredne četiri godine", rekla je.

Upozorila je i da u programu Vlade nema imigracijske i integracijske politike jer mnogi gospodarstvenici upozoravaju na činjenicu da bi se održao naš mirovinski fond trebat će nam 400.000 stranih radnika.

Nikola Grmoja (Klub Mosta) kaže da u program Vlade nije ušlo ništa od politika DP-a. Naveo je i da vladin program čak hvali i SDSS-ov Milorad Pupovac iako je DP od njega (Pupovca) napravio problem. Najavio je da će Most u Saboru podržati sve demografske politike koje će ići u smjeru poboljšanja demografske slike i povratka iseljenika.

Grbin (SDP): U programu Vlade nema ni jednog alata za borbu protiv korupcije

Peđa Grbin (Klub SDP-a) rekao je da prognoze Europske komisije pokazuju da će Hrvatska u ovoj godini imati rast BDP-a 3,3 posto, a iduće godine 2,9 posto. No, upozorio je, od Plenkovića se nije čulo na koji način će taj novac biti raspoređen. Smatra i da ugovore o radu na određeno vrijeme treba svesti na minimum, pri čemu se u programu Vlade uopće ne spominju platformski radnici. Naveo je i da nova vlada želi predložiti novi zakon o medijima te je izrazio nadu da će biti bolji od onog prije godinu dana te upozorio da u novom vladinom programu nema niti jednog konkretnog alata za borbu protiv korupcije.

Osvrćući se na jučerašnji govor Hrvoja Zekanovića (HDS), Grbin je poručio Plenkoviću kako reći nekom da je gnjus nije ni približno slično kao reći nekome da treba dobiti metak u čelo.

Nino Raspudić (Klub zastupnika neovisni i Fokus) smatra da će s predloženim kadrovima za ministre nova vlada biti puno gora od prošle jer je, kako drži, njezin program puno gori nego onaj koji su vidjeli prije četiri godine. "Ovakvu Vladu, sa ovakvim programom i ovakvim biografijama ministara ne mogu podržati", rekao je.

I Marijana Puljak (Klub Centra i Nezavisne platforme Sjevera) upozorila je na životopise kandidata za nove ministre posebice apostrofirajući životopis DP-ovog Josipa Dabre, koji će preuzeti ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Založila se da se provjeri je li završio visoku školu ili mu je jedina kvalifikacija da je bio komunalni redar u gradu Otoku. Na to joj je odgovorio DP-ov Igor Peternel koji je rekao da ministar nije osoba koja je nužno stručna u nekom području već politička osoba direktno birana od svoje stranke za provođenje vladine politike.

Penava: Vlada bi trebala dobiti 100 dana mira

Damira Bakića (Klub Možemo) brinu mnogo puta javno izrečeni stavovi HDZ-ovih koalicijskih partnera o predstavnicima srpske nacionalne manjine, o položaju žena, migrantima te ga osobito brinu stavovi vezani uz antifašizam. "Svim demokratskim sredstvima branit ćemo antifašizam jer je on temelj našeg identiteta, društva i konačno naše republike", poručio je. Smatra da će se Plenković morati dogovoriti s DP-om je li Zagreb 8. svibnja 1945. oslobođen ili okupiran.

Ivan Penava (Klub Domovinskog pokreta) smatra kako bi nova vlada, kao što je to običaj u modernim demokracijama, u parlamentu trebala dobiti stotinu dana mira. No, ocijenio je kako se jučer i danas u Saboru teško oteti dojmu da je mnogima krivo te se mnogi ne mogu pomiriti s činjenicom da je došlo do uspostave većine.

Penava je kazao da dio oporbe indirektno proziva DP ustaškim jer se ta stranka borila za istinu te realan i objektivan popis stanovnika u Vukovaru. "Vi umjesto da to pozdravite i umjesto da ste bili s nama dok smo se borili za istinu, vi i dan danas koristite tu borbu kako bi prikazali DP ustaškim ili ovu vladu i zemlju proustaškim. Gdje ste vi vidjeli te ustaše?", upitao je. Rekao je i da pojedini zastupnici dok prozivaju Peternela ne žele se dotaknuti masovnih egzekucija, otimačine imovine i zlostavljanja dijela hrvatskog naroda u komunizmu.