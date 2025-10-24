Obavijesti

News

Komentari 1
ALAT ZA NADZOR

Oporba složna: 'Razbijanje pedofilske mreže dokazuje da nam 'Chat Control' ne treba'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Oporba složna: 'Razbijanje pedofilske mreže dokazuje da nam 'Chat Control' ne treba'
Zagreb: SDP o antikorupcijskom okviru u zdravstvu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nikola Grmoja (Most) je istaknuo da pedofilija ugrožava naše najranjivije, našu djecu i tome treba objaviti rat, a u tom ratu treba biti nemilosrdan

Razbijanje pedofilske mreže koju je vodio hrvatski državljanin saborskoj oporbi poslužilo je kao argument da ni Hrvatskoj niti EU nije potreban 'Chat Control' kako bi se borilo protiv pedofilije te da se bez alata za masovni nadzor građana mogu otkrivati počinitelji tih kaznenih djela.

- Ako su otkrili šefa i cijelu međunarodnu pedofilsku mrežu, što pozdravljam i pohvaljujem, onda im za to ne treba Chat Control. Vidimo da se i bez masovnog nadzora građana mogu otkrivati takve stvari - kazao je u Hrvatskom saboru Siniša Hajdaš Dončić (SDP). Znam što Božinović pokušava napraviti, ali vidite da se te stvari kroz edukaciju i jačanje posebnih jedinica MUP-a mogu riješiti, bez da se masovno nadziru građani, dodao je.

'PRIVATNOST JE VAŽNA, ALI...' VIDEO Božinović: Slučaj pedofila brže bi se riješio uz Chat control
VIDEO Božinović: Slučaj pedofila brže bi se riješio uz Chat control

Po njemu, treba jačati specijalizirane odjele ministarstava unutarnjih poslova diljem Europe koji moraju biti jače opremljeni pa onda mogu i bez Chat Controla otkrivati sva devijantna ponašanja. Zaštita djece na internetu, da, tisuću puta da, ali masovni nadzor građana ne, poručio je čelnik SDP-a.

Nikola Grmoja (Most) je istaknuo da pedofilija ugrožava naše najranjivije, našu djecu i tome treba objaviti rat, a u tom ratu treba biti nemilosrdan. Trebamo strože kazne za pedofile, treba razmisliti i o kemijskoj kastraciji jer je to zločin koji izaziva najveće ogorčenje i ostavlja bez riječi, kazao je.

NEMA GA NA DNEVNOM REDU Bauk: Chat Control su povukli u EU, Vlada mora objasniti zašto su htjeli ovaj masovni nadzor
Bauk: Chat Control su povukli u EU, Vlada mora objasniti zašto su htjeli ovaj masovni nadzor

- Chat Control je guran kao nekakav alat za borbu protiv pedofilije na razini Europske unije, međutim, vidimo da je ova mreža pala i bez toga. Sve da i imamo Chat Control, ti monstrumi bi našli neke druge platforme ili načine kako komunicirati - rekao je Grmoja.

Naša policija i sve službe moraju biti uključene u to, umjesto da se pod krinkom borbe protiv pedofilije guraju zakoni koji praktički uvode masovni nadzor u kojem su svi koji razmjenjuju poruke osumnjičeni, dodao je.

U tom smislu, kako je poručio, treba pooštriti naše zakonodavstvo, i država i svi mi u politici moramo objaviti rat ne samo protiv onih koji čine ta monstruozna kaznena djela, nego i protiv onih koji normaliziraju i relativiziraju pedofiliju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO UŽASA na ZG obilaznici!
KAMION PROBIO OGRADU

FOTO UŽASA na ZG obilaznici!

Teška nesreća između Jakuševca i Kosnice u petak prijepodne. Promet je prekinut prema Lipovcu, objavio je HAK.. Kako nam je rekao čitatelj koji je snimio fotografije, kamion je proletio kroz ogradu: 'Strašno, jedan auto je bio skroz razvaljen', rekao nam je čitatelj
Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'
KAOS U METROPOLI

Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'

Jak vjetar praćen kišom noćas je pogodio i zagrebačko područje. U Dubravi je bilo srušenih stabala, poplavila je Dankovečka. Vjetar je rušio stabla i na Volovčici. Nevrijeme je poharalo i druge dijelove države
Detalji brutalnog ubojstva u Zagrebu: Ubio suprugu, tijelo odvezao u šumu i prekrio lišćem
STRAVA U VRAPČU

Detalji brutalnog ubojstva u Zagrebu: Ubio suprugu, tijelo odvezao u šumu i prekrio lišćem

Đurđica A. (42) popila je kavu s majkom i otišla kući. Tamo ju je udavio suprug Senad A. (41). Odvezao je njezino tijelo u Strmec Odranski, a kasnije u stanu počinio suicid

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025