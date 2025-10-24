Oporba složna: 'Razbijanje pedofilske mreže dokazuje da nam 'Chat Control' ne treba'

Razbijanje pedofilske mreže koju je vodio hrvatski državljanin saborskoj oporbi poslužilo je kao argument da ni Hrvatskoj niti EU nije potreban 'Chat Control' kako bi se borilo protiv pedofilije te da se bez alata za masovni nadzor građana mogu otkrivati počinitelji tih kaznenih djela.

- Ako su otkrili šefa i cijelu međunarodnu pedofilsku mrežu, što pozdravljam i pohvaljujem, onda im za to ne treba Chat Control. Vidimo da se i bez masovnog nadzora građana mogu otkrivati takve stvari - kazao je u Hrvatskom saboru Siniša Hajdaš Dončić (SDP). Znam što Božinović pokušava napraviti, ali vidite da se te stvari kroz edukaciju i jačanje posebnih jedinica MUP-a mogu riješiti, bez da se masovno nadziru građani, dodao je.

Po njemu, treba jačati specijalizirane odjele ministarstava unutarnjih poslova diljem Europe koji moraju biti jače opremljeni pa onda mogu i bez Chat Controla otkrivati sva devijantna ponašanja. Zaštita djece na internetu, da, tisuću puta da, ali masovni nadzor građana ne, poručio je čelnik SDP-a.

Nikola Grmoja (Most) je istaknuo da pedofilija ugrožava naše najranjivije, našu djecu i tome treba objaviti rat, a u tom ratu treba biti nemilosrdan. Trebamo strože kazne za pedofile, treba razmisliti i o kemijskoj kastraciji jer je to zločin koji izaziva najveće ogorčenje i ostavlja bez riječi, kazao je.

- Chat Control je guran kao nekakav alat za borbu protiv pedofilije na razini Europske unije, međutim, vidimo da je ova mreža pala i bez toga. Sve da i imamo Chat Control, ti monstrumi bi našli neke druge platforme ili načine kako komunicirati - rekao je Grmoja.

Naša policija i sve službe moraju biti uključene u to, umjesto da se pod krinkom borbe protiv pedofilije guraju zakoni koji praktički uvode masovni nadzor u kojem su svi koji razmjenjuju poruke osumnjičeni, dodao je.

U tom smislu, kako je poručio, treba pooštriti naše zakonodavstvo, i država i svi mi u politici moramo objaviti rat ne samo protiv onih koji čine ta monstruozna kaznena djela, nego i protiv onih koji normaliziraju i relativiziraju pedofiliju.