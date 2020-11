Oporba: 'Zastupnicima se i dalje oduzimaju Ustavom zajamčena prava i onemogućuje im se rad'

Klubovi Hrvatskih suverenista i Mosta upozorili su da se zastupnicima i dalje oduzimaju njihova Ustavom zajamčena prava te da im se onemogućuje rad dok istodobno vladajućih uopće nema u dvorani

<p>"Saborskim zastupnicima i dalje se oduzimaju njihova Ustavom zajamčena prava jer odluka da ispred Hrvatskih suverenista u sabornici može biti samo jedna osoba, iz Mosta dvije osobe, a Domovinski pokret tri je neprihvatljiva. Možemo se složiti da u sabornici može biti maksimalno 41 osoba, s obzirom na epidemološku situaciju, ali nije bitno iz koje političke opcije", istaknuo je <strong>Marijan Pavliček</strong> u izjavi novinarima.</p><p>S druge strane, napomenuo je, vladajući uopće nisu u sabornici i bitno je samo držati se broja 41.</p><p>"Korona ne gleda stranačku pripadnost i nije zaraza samo unutar jedne stranke nego prelazi s jedne na druge. Ovo je smiješna situacija i ovakvom odlukom su nam uskraćena prava na rad i ne možemo predstavljati svoje birače. Kada je sabornica prazna i zastupnika vladajućih nema, zašto nam ne bi dopustili da budemo unutra, bez obzira na to iz kojeg kluba dolazili. Bitno je da se glas naroda u Saboru napokon čuje", poručio je Pavliček.</p><p>Hrvoje Zekanović ukazao je, kako je rekao, na nelogičnost jer je 20-ak zastupnika preboljelo koronavirus i imaju imunitet.</p><p>"Jučer je HZJZ donio odluku da svi koji su preboljeli koronavirus imaju imunitet šest mjeseci. Nije problem, mi ćemo nositi maske kao poruku, ali, stvar je nelogična, kada stigne cjepivo, netko će se htjeti cijepiti i hoće li se onda i te ljude tjerati da nose maske. Zašto se sve one koji su preboljeli koronavirus tjera da nose maske iako ne mogu biti zaraženi niti mogu zaraziti?", zapitao je Zekanović.</p><p>Mislim da cijepljenje neće biti obavezno i mislim da ni ne treba. Svatko tko želi i tko misli da mu je cjepivo potrebno neka se cijepi. Ja sam za to da se cjepivo omogući apsolutno svima koji se žele cijepiti, a tko ne želi, ne bih ga tjerao, ali bih educirao ljude o važnosti cijepljenja, prokomentirao je Zekanović temu cijepljenja koju je navodno predsjednik Republike Zoran Milanović otvorio na VNS-u.</p><p>Mostov <strong>Marin Miletić</strong> istaknuo je da ih je 'predsjednik Jandroković izbacio iz ovog časnog Doma jer ih je previše došlo na posao'. Ne znam da li bih se smijao ili bio duboko žalostan, dodao je, podsjetivši kako je pet Mostovaca dan prije 13 sati sjedilo u sabornici i branilo amandmane, ali da ih potpredsjednici Željko Reiner i Ante Sanader nisu izbacivali van.</p><p>"Dakle, jučer smo mogli biti u sabornici, danas ne možemo biti, iako ni jednog jedinog zastupnika HDZ-a nije bilo ni jučer, a ni danas. Mislim da se s tim ne šalje dobra poruka kooperativnosti i suradnje", istaknuo je Miletić.</p><p>Što se tiče odbijanja svih 160 Mostovih od ukupno 300 amandmana, Miletić je to ocijenio porukom bahatosti.</p><p>"Oni poručuju 'mi smo ti koji sjedimo na pijedestalu moći i radit ćemo sve što god hoćemo bez oporbe'. Ali oporba neće šutjeti, neće biti mrtva oporba na papiru. Prihvaćeni su neki amandmani, IDS-u jedan i SDP-u jedan, a to je otprilike kao kada gladnog čovjeka dovedete negdje na objed pa mu date kikiriki i kažete 'evo, najedi se dobro'. To su jučer vladajući napravili IDS-u i SDP-u, a svi ovi krucijalni amandmani, koji su bili usmjereni na razvitak društva, oni su svi odbijeni", istaknuo je.</p><p>Dodao je da Vlada od oporbe traži konsenzus i ruku suradnje samo kad njoj treba. Mi se s time ne možemo nikako složiti, poručio je.</p>