Oporbene stranke o Beroševom novom poslu: 'Ovo je pljuska svakom pacijentu i građaninu'

Kako su 24sata prva objavila, bivši ministar zdravstva i optuženi u aferi 'Mikroskopi', Vili Beroš, dobio je posao u KBC-u Sestre milosrdnice kao neurokirurg.

24sata su ekstenzivno izvještavala kako se Beroš prijavio na posao te kako je neurokirurzima, koji su trebali biti u povjerenstvu, rečeno da moraju odabrati njega. Također, objavili smo i kako je on u ponedjeljak došao na razgovor za posao.

U utorak se zbog cijele situacije na društvenim mrežama oglasila i stranka 'Most'.

- Plenković i HDZ odradili su prljavi posao do kraja na sramotu hrvatskih pacijenata i cijelog zdravstvenog sustava. Umjesto da Vili Beroš snosi posljedice za aferu u kojoj se na račun bolesnih ljudi i hrvatskih pacijenta punili džepovi, HDZ ga je uhljebio u Vinogradskoj bolnici. Zašto? Jer bi za njihov rejting bilo preveliko opterećenje da ga hrvatski građani gledaju tri godine u sabornici kao podsjetnik na najveći skandal u zdravstvu. HDZ je ovim još jednom ponizio hrvatske pacijente - stoji u njihovoj objavi.

- Ovo nije samo zapošljavanje HDZ-ovog bivšeg posrnulog ministra i njegovo micanje iz saborskih klupa, ovo je operacija spašavanja HDZ-ovog rejtinga. Plenković je pokazao da mu je važnija stranačka reputacija nego obračun s korupcijom i to onom koja je usmjerena protiv zdravlja hrvatskih građana. Ovo je pljuska svakom pacijentu i svakom građaninu ove zemlje - dodali su.

Na društvenim mrežama oglasio se i SDP.

- Plenković je ovom odlukom izgubio obraz, ali i legitimitet da upravlja Hrvatskom. Beroševo zapošljavanje u zdravstvu nakon korupcijskih afera u tom sektoru čin je krajnje oholosti i cinizma prema hrvatskom narodu. Hrvatska s Plenkovićem na čelu nije poštena zemlja i nikada to neće postati, a njegova “borba protiv korupcije” zapravo je ruganje hrvatskim građanima.

- Ovo je upravo razlog zbog kojeg smo tražili opoziv Andreja Plenkovića – urušavanje zdravstva direktna je posljedica njegove vladavine koja nagrađuje lopove, dok pošteni čovjek sve teže živi. Dok HDZ-ovi bivši ministri dobivaju nove fotelje, građani sve teže dolaze do pregleda i lijekova. To je prava dijagnoza stanja našeg zdravstva koje je uništio HDZ! - naveli su u objavi.

Ivana Kekin iz 'Možemo!' oglasila se na X-u.

Ranije se oglasilo i Ministarstvo zdravstva koje je reklo da je sve po zakonu.

- Zapošljavanje bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, optuženog za korupciju u velikoj aferi Mikroskopi, u KBC-u Sestre Milosrdnice provedeno je u skladu sa zakonom i protokolima - poručili su iz Ministarstva zdravstva za RTL. Navode da se odluka o zapošljavanju donosi u okviru bolnice, neovisno o Ministarstvu.

- Ministarstvo zdravstva podsjeća na načelo presumpcije nevinosti, dok se u sudskom postupku ne utvrdi drugačije, odnosno kaznena odgovornost za nezakonite radnje - zaključuju.