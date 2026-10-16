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ODLUKA HAPIH-A

Opozivaju se Cokoc gumeni bomboni zbog tragova plijesni

Piše HINA,
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Opozivaju se Cokoc gumeni bomboni zbog tragova plijesni
Foto: HAPIH
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U gumenim bombonima Cokoc nalaze se tragovi plijesni prije isteka roka valjanosti. Proizvod nije prikladan za upotrebu stoga ga se odlučilo povući iz prodaje, stoji u obavijesti.

Opozivaju se Cokoc gumeni bomboni u obliku jaja, u pakiranju od 80 grama, zbog tragova plijesni u proizvodu o čemu je potrošače izvijestio Državni inspektorat, objavila je u u četvrtak Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH). 

Opoziv se odnosi na gumene bombone na kojima stoji da ih je najbolje upotrijebiti do 24. listopada 2027. i EAN kod 6972007904589.

Dobavljač bombona je nizozemska tvrtka Herman Kuijper BV iz Amstelveena, a u maloprodaji su u zagrebačkim trgovinama Action Croatia d.o.o..

U gumenim bombonima Cokoc nalaze se tragovi plijesni prije isteka roka valjanosti. Proizvod nije prikladan za upotrebu stoga ga se odlučilo povući iz prodaje, stoji u obavijesti. 

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

Detalji o proizvodu i povratu proizvoda dostupni su na web stranici subjekta https://www.action.com/hr-hr/sluzba-za-kupce/vazne-informacije-o-proizvodu/ 

Iz Actiona su naveli da se gumeni bomboni opozivaju iz sigurnosnih razloga te su pozvali potrošače da ih više ne koriste, kao i da proizvod s navedenim bar kodom EAN kod 6972007904589 vrate u bilo koju prodavaonicu Actiona gdje će dobiti puni povrat novca, i bez dokaza o kupnji.

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