Opozvali su gotovo milijun lijekova za oboljele na srce i bubrege: 'Nema uopće rizika'

Američka farmaceutska tvrtka Amgen pokrenula je opoziv više od 944.000 bočica dvaju lijekova koji se propisuju pacijentima s kroničnim bolestima srca i bubrega. Odluka o povlačenju lijekova Corlanor i Sensipar s tržišta diljem SAD-a donesena je iz predostrožnosti nakon što je otkrivena "prisutnost strane tvari" na nekim tabletama, potvrdila je FDA.

Problem je otkriven tijekom interne kontrole, kada je u "rezervnom uzorku jedne od serija" uočena kontaminacija. Iz Amgena su pojasnili da je "neočekivana strana tvar bila lokalizirana na vanjskoj površini tablete, preko ovojnice". Zbog toga je donesena odluka o dobrovoljnom povlačenju svih serija kojima nije istekao rok trajanja, a koje su obrađene u specifičnom dijelu postrojenja, označenom kao "AML Building 23". Tvrtka je naglasila da je opoziv prvenstveno mjera opreza, iako neke tablete možda ne zadovoljavaju interne standarde kvalitete po izgledu.

Koji su lijekovi obuhvaćeni opozivom?

Opoziv se odnosi isključivo na dva lijeka. Prvi je Corlanor, čiji je generički naziv ivabradin, a koristi se za liječenje odraslih pacijenata s kroničnim zatajenjem srca kako bi se smanjio rizik od hospitalizacije zbog pogoršanja stanja. Drugi lijek je Sensipar (cinakalcet hidroklorid), koji se propisuje pacijentima s kroničnom bubrežnom bolešću te onima s visokom razinom kalcija u krvi povezanom s poremećajima paratireoidne žlijezde.

Povučene tablete distribuirane su na američkom tržištu u razdoblju od 28. listopada 2021. do 30. prosinca 2025. godine. Opoziv uključuje više serija i pakiranja, kao što su Corlanor tablete od 5 mg u bočicama od 14 i 60 tableta, te Sensipar tablete od 30 mg, 60 mg i 90 mg, sve u bočicama s 30 tableta. Brojevi serija su brojni, a rokovi valjanosti sežu od srpnja 2026. do prosinca 2028. godine.

Rizik za pacijente nizak, no preporučuje se oprez

Unatoč broju povučenih bočica, zdravstveni dužnosnici i tvrtka umiruju javnost. Prema procjenama, prisutnost stranog materijala "ne predstavlja klinički rizik za pacijente", a ukupni rizik za sigurnost pacijenata ocijenjen je kao nizak, piše Fox Business Do sada nisu zaprimljene pritužbe niti su zabilježene nuspojave ili ozljede povezane s ovim problemom. FDA je opoziv klasificirala kao "Klasu II", što označava situacije u kojima upotreba proizvoda može uzrokovati privremene zdravstvene probleme, ali je vjerojatnost ozbiljnih posljedica mala. Pacijentima koji koriste Corlanor ili Sensipar savjetuje se da provjere svoje lijekove te da se, ako odgovaraju serijama s opoziva, jave liječniku ili ljekarni radi zamjene ili povrata novca.

*uz korištenje AI-ja