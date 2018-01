Oprah uzvraća udarac: Želi iz Bijele kuće ukloniti Trumpa...

Izvori koji žele ostati anonimni za CNN su potvrdili kako Oprah Winfrey aktivno razmišlja o kandidaturi za predsjednicu SAD-a 2020., bilo kao samostalan kandidat ili, što je vjerojatnije, kao kandidat Demokratske stranke. Uzvik kojim je završila svoj nedavni pobjednički govor na dodjeli Zlatnih Globusa - novi dan je na horizontu - mnogi su protumačili kao mogući neformalni početak kampanje i idealni politički slogan.



Televizijska voditeljica, glumica, producentica i aktivistkinja Oprah Winfrey (63) prva je Afroamerikanka koja je dobila nagradu Cecil B. DeMille. Riječ je o nagradi koju Hollywood Foreign Press Association dodjeljuje pojedincima za njihov 'izvanredni doprinos' filmskoj industriji i medijima.

- Sjećam se kada sam kao dijete sjedila na linoleumu majčine kuće i gledala kako Sidney Poitier dobiva Oskara. Sjećam se da je njegova kravata bila bijela, a koža crna. I jasno mi je da ovu dodjelu gledaju neke djevojčice koje shvaćaju kako je ovo prvi puta da je Cecil B. DeMille nagradu dobila žena afroameričkog podrijetla - rekla je Oprah i govor nastavila u tonu kakav je bio i cijeli Zlatni Globus na koji su zvijezde došle mahom odjevene u crno i u društvu aktivistkinja kako bi skrenuli pozornost na seksualne skandale koji se tijekom godine odvijaju u Hollywoodu, počevši od Harveya Weinsteina.



Weinsteinov pad i slične priče prerasle su u #metoo pokret koji je čak završio na naslovnici Time magazina kao 'osoba godine', a onda i u 'Time's Up!' pokret koji je mobilizirao stotine više ili manje moćnih žena da se solidariziraju sa svakom osobom ženskog spola ili onima koji se tako osjećaju, a koji su morali trpjeti diktaturu ili zlostavljanje moćnih muškaraca.

- Želim zahvaliti svim onim ženama koje su tolerirale zlostavljanje jer su - baš kao moja majka - morale platiti račune, nahraniti djecu i zadržati poslove. To su žene čija imena nikada nećemo znati, od domaćica, preko žena koje rade na farmama, do znanstvenica, žena u našoj vojsci ili u showbusinessu - rekla je Winfrey i digla dvoranu na noge. Spomenula je i slučaj Recy Taylor koju su 1944. godine u Alabami napala šestorica bijelih muškaraca, silovali je te ostavili svezanu kraj ceste. Prijetili su joj da će je ubiti ako ikome kaže što joj se dogodilo, no Taylor je slučaj prijavila NAACP-ju (National Association for the Advancement of Colored People) gdje je slučaj preuzela još jedna žena koja je stvarala povijest - Rosa Parks koja je lansirala društvenu revoluciju nakon što je 11 godina kasnije u javnom autobusu odbila ustupiti svoje mjesto bijelcu.

Prije no što je Winfrey dobila nagradu voditelj Zlatnih Globusa Seth Meyers rekao je kako je Trumpa na kandidaturu za predsjednika potaknula šala u kojoj mu je netko spočitnuo kako on to nikada ne bi mogao dobiti, pa možda istu taktiku treba primjeniti i na Oprah.

- Ako je Trump zato predsjednik onda ja sad poručujem Oprah da nikada neće postati predsjednica, kao što i onaj zli Tom Hanks nikada neće biti potpredsjednik - aludirao je Meyers na šuškanja kako bi nova generacija političara mogli biti upravo Winfrey i 'miljenik Amerike', glumac Tom Hanks. Ta šala u kombinaciji s vrlo angažiranim i elokventnim govorom Oprah Winfrey pokrenuli su lavinu na društvenim mrežama i u medijima gdje građani ponovno izražavaju nadu da će se Oprah kandidirati na predsjedničkim izborima 2020.

Winfrey se u intervjuima već osvrnula na ideju da se politički aktivira, te je u početku to decidirano negirala. Rekla je čak kako u svoj talk-show dugo nije htjela pozivati političare jer je svjesna da oni nikada neće iskreno odgovoriti na pitanje. To se promijenilo kada je u središnjici Demokratske stranke čula govor mladog senatora Baracka Obame kojeg je odmah dovela u show, i čiju je kandidaturu dvije godine kasnije javno podržala.

- Bilo je to instinktivno, bez premišljanja o zaradi ili gledanosti. A što se mene tiče uvijek sam mislila da nema šanse niti smisla da se za predsjednika kandidira i taj posao obavlja netko tko nije iz sfere politike, javnog djelovanja i nije obavljao barem jednu javnoslužbeničku dužnost, ali sada mislim drugačije - suptilno se Oprah osvrnula na Donalda Trumpa. Upravo je on kod nje u showu ranih devedeseth rekao kako se 'vjerojatno nikada ne bi kandidirao osim ako možda ne vidim da ova zemlja odlazi u propast', i koji je isto tako 1999. rekao kako je upravo Oprah 'ona jedna osoba koju bi vrlo rado vidio kao kandidata'. Oprah je 15 godina kasnije podržala Trumpovu protukandidatkinju Hillary Clinton i naglasila važnost 'probijanja tog staklenog plafona jer je vrijeme da SAD dobije prvu ženu predsjednicu'.

Oprahin dugogodišnji partner Stedman Graham rekao je kako je 'sve na građanima, i ako oni to zaista žele Oprah će to i učiniti'. Iako je jasno kako Oprah nedostaje političkog iskustva pa možda i političke inteligencije, čini se kako je ona idealan kandidat za one Amerikance koji ne vide problem u tome da ponovno na mjesto predsjednika izaberu televizijsku zvijezdu ali ovaj puta dijametralno suprotnih političkih stavova, temperamenta i karizme od trenutnog predsjednika.

Oprah, koja je bila nominirana i za nagradu Oskar za film "The Color Purple" Stevena Spielberga iz 1985. godine dobila je i podršku najtrofejnije i vrlo društveno angažirane glumice Meryl Streep.

- Ona je svojim govorom lansirala raketu, ja bih je jako rado vidjela kao predsjednicu, a sad ne može reći ne - rekla je Streep.

Preuzeto sa Expressa

Trump: "Pobijedio bih Oprah"

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da bi pobjedio Oprah Winfrey u predsjedničkoj utrci, ali da je uvjeren da se ona neće kandidirati za predsjednicu Sjedinjenih Država.

Razgovarajući s novinarima u Bijeloj kući, Trump je rekao da bi taj okršaj "bio jako zabavan". "Da, pobjedio bi Oprah", izjavio je.

"Dobro ju poznam. Volim ju. Mislim da se neće kandidirati", odgovorio je Trump na pitanje o mogućim političkim ambicijama voditeljice, glumice i poslovne žene.

"Mislim da se neće kandidirati", dodao je republikanski predsjednik (71).

Obožavatelji Opre Winfrey u ponedjeljak su nakon njenog govora podrške onima koji su razotkrili spolno zlostavljanje u Hollywoodu i drugdje zatrpali Twitter pozivima da se kandidira za predsjednicu SAD.

Nagli porast broja tweetova označenih s #Oprahforpresident i #Oprah2020 uslijedio je nakon njenog govora na dodjeli nagrada Zlatni globus, gdje je kao prva crna žena u nedjelju dobila nagradu za životno djelo.

Glumica, filmska i televizijska producentica, i direktorica njenog kablovskog televizijskog kanala OWN počast je dobila kao uzor ženama i osoba koja je promicala snažne ženske likove.

I republikanski predsjednik Donald Trump je uspješnu presjedničku kampanju vodio oslanjajući se na popularnost koju je stekao televizijskim showom "Pripravnik".

Posljednjih je godina Winfrey podržavala demokratske predsjedničke kandidate, Baracka Obamu 2008. i Hillary Clinton 2016.

Ranije je govorila da je ne zanima kandidatuira za predsjednicu te je, primjerice u razgovoru za postaju CBS u listopadu na pitanje o izborima 2020. rekla da "za nju neće biti nikakve kandidature".

Los Angeles Times je, međutim, prenio izjavu od nedjelje Stedmana Grahama, Oprinog dugogodišnjeg partnera, da je to "na ljudima... Ona bi to apsolutno učinila".