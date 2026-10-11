OPREZ! Iz Studenca povlače dalmatinsku pancetu: Sumnja se na opasnu bakteriju Listeriju

Zbog sumnje na prisutnost bakterije Listeria monocytogenes u proizvodu, Državni inspektorat u nedjelju je s tržišta povukao "Dalmatinsku pancetu" koja se prodavala u Studencu.

Kako navode u priopćenju, pokrenut je opoziv proizvoda ,,Dalmatinska panceta“ sljedećih proizvoda: DALMATINSKA PANCETA REZANA 100g MAP BONKULOVIĆ LOT918MUR i LOT918MVP, te DALMATINSKA PANCETA CCA 350g VP BONKULOVIĆ LOT918MXH, LOT918N1Y, LOT918MXH, LOT918MUX, LOT918MUS, LOT918MXK, LOT918MRJ i LOT918MPW.

Obavijest se odnosi isključivo na navedeni proizvod jer nije u skladu s europskom uredbom o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Proizvođač je MIJUKIĆ-PROM, Runović 242, Runović, Hrvatska, a na tržište stavlja Studenac d.o.o., Hrvatska.