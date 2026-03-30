Obavijesti

News

Komentari 1
ROK CURI

Oprez! Još samo danas i sutra prijave poreza na nekretnine. To treba učiniti u ovim slučajevima

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 2 min
Ilustracija za novi porez na nekretnine | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Porezna je objavila u kojih deset slučajeva se ne plaća porez na nekretnine i pozvala građane da prijave sve promjene kako bi bilo što manje greški pri naplati poreza ove godine. Prijava je nužna u dva slučaja

Porezna uprava je objavila upozorenje da još samo danas i sutra traju prijave poreza na nekretnine koji će biti naplaćivan 2026. godine. Još nisu ispravili tisuće pogrešnih rješenja koje su izdale u ožujku za naplatu tog poreza prošle godine. Do druge polovice svibnja bi to trebalo biti ispravljeno. 

- Vlasnici nekretnina imaju zakonsku obvezu najkasnije do sutra, 31. ožujka 2026. prijaviti promjene podataka bitnih za oporezivanje porezom na nekretnine (površina, namjena) i dokaze za ostvarivanje oslobođenja za 2026. godinu - objavili su iz Porezne uprave. 

Napominju da oni vlasnici koje žive u nekretnini, podaci su točni i nema nikakvih promjena - ne trebaju ništa prijavljivati. Također, porez se ne plaća ako je nekretnina neuseljiva, ali vlasnici bi trebali ispuniti obrazac i to prijaviti Poreznoj upravi ili gradu i općini koja samostalno naplaćuje porez. Ako je stan ili kuća u najmu, ne treba prijavljivati porez ako je najam već prijavljen Poreznoj upravi. No, tu ima caka. Porezna uprava tumači da ako je stan iznajmljen tvrtki ili obrtu, a na njemu nitko nije prijavio boravište ili prebivalište: porez treba platiti. 

Porez na nekretnine iznosi od 0,6 do 8 eura po četvornom metru, zavisno od odluke lokalnih vlasti. Na ovom linku je Porezna uprava objavila i obrasce za prijavu, ali se na njemu može naći i popis gradova i općina s visinom poreza, te podatak naplaćuju li porez preko Porezne uprave ili to rade samostalno. Porez na nekretnine se plaća za stanove i kuće koji stoje prazni ili se povremeno koriste(primjerice vikendice, apartmani ili kuće za povremeni boravak).

Porezna uprava je objavila i na koje nekretnine se ne plaća porez: 

- koje​​ služe za stalno stanovanje ​​​(porezni obveznik na poziv poreznog tijela dokazuje činjenicu stalnog stanovanja)

- koje se iznajmlj​​uju na temelju ugovora o najmu za stalno stanovanje (najmanje 10 mjeseci)

- javne namjene i ​nekretnine namijenjene institucionalnom smještaju osoba

- koje se u poslovnim knjigama trgovačkih društava vode kao nekretnine namijenjene prodaji, ako je od dana unosa u poslovne knjige do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez proteklo manje od šest mjeseci

- preuzete u zamjenu za nenaplaćena potraživanja, ako je od dana preuzimanja do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez proteklo manje od šest mjeseci

- koje uslijed proglašenja prirodnih nepogoda u određenom poreznom razdoblju nisu podobne kao stambe​​ni prostor

- u slučajevima kada se iz svih okolnosti može utvrditi da je onemogućena stambena namjena nekr​​etnine (nepostojanje infrastrukture ili opreme ili uređaja koji zamjenjuju priključak na infrastrukturu)

- u vla​​sništvu jed​inica lokalne samouprave koje se nalaze isključivo na teritoriju te jedinice lokalne samouprave.

- koje doma​​ćinu određenom prema propisu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost služe za stalno stanovanje

- u vlasništvu osoba koje se, ako je to propisano odlukama gradova odnosno općina, smatraju socijalno ugroženim građanima.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026