Porezna je objavila u kojih deset slučajeva se ne plaća porez na nekretnine i pozvala građane da prijave sve promjene kako bi bilo što manje greški pri naplati poreza ove godine.
Oprez! Još samo danas i sutra prijave poreza na nekretnine. To treba učiniti u ovim slučajevima
Porezna uprava je objavila upozorenje da još samo danas i sutra traju prijave poreza na nekretnine koji će biti naplaćivan 2026. godine. Još nisu ispravili tisuće pogrešnih rješenja koje su izdale u ožujku za naplatu tog poreza prošle godine. Do druge polovice svibnja bi to trebalo biti ispravljeno.
- Vlasnici nekretnina imaju zakonsku obvezu najkasnije do sutra, 31. ožujka 2026. prijaviti promjene podataka bitnih za oporezivanje porezom na nekretnine (površina, namjena) i dokaze za ostvarivanje oslobođenja za 2026. godinu - objavili su iz Porezne uprave.
Napominju da oni vlasnici koje žive u nekretnini, podaci su točni i nema nikakvih promjena - ne trebaju ništa prijavljivati. Također, porez se ne plaća ako je nekretnina neuseljiva, ali vlasnici bi trebali ispuniti obrazac i to prijaviti Poreznoj upravi ili gradu i općini koja samostalno naplaćuje porez. Ako je stan ili kuća u najmu, ne treba prijavljivati porez ako je najam već prijavljen Poreznoj upravi. No, tu ima caka. Porezna uprava tumači da ako je stan iznajmljen tvrtki ili obrtu, a na njemu nitko nije prijavio boravište ili prebivalište: porez treba platiti.
Porez na nekretnine iznosi od 0,6 do 8 eura po četvornom metru, zavisno od odluke lokalnih vlasti. Na ovom linku je Porezna uprava objavila i obrasce za prijavu, ali se na njemu može naći i popis gradova i općina s visinom poreza, te podatak naplaćuju li porez preko Porezne uprave ili to rade samostalno. Porez na nekretnine se plaća za stanove i kuće koji stoje prazni ili se povremeno koriste(primjerice vikendice, apartmani ili kuće za povremeni boravak).
Porezna uprava je objavila i na koje nekretnine se ne plaća porez:
- koje služe za stalno stanovanje (porezni obveznik na poziv poreznog tijela dokazuje činjenicu stalnog stanovanja)
- koje se iznajmljuju na temelju ugovora o najmu za stalno stanovanje (najmanje 10 mjeseci)
- javne namjene i nekretnine namijenjene institucionalnom smještaju osoba
- koje se u poslovnim knjigama trgovačkih društava vode kao nekretnine namijenjene prodaji, ako je od dana unosa u poslovne knjige do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez proteklo manje od šest mjeseci
- preuzete u zamjenu za nenaplaćena potraživanja, ako je od dana preuzimanja do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez proteklo manje od šest mjeseci
- koje uslijed proglašenja prirodnih nepogoda u određenom poreznom razdoblju nisu podobne kao stambeni prostor
- u slučajevima kada se iz svih okolnosti može utvrditi da je onemogućena stambena namjena nekretnine (nepostojanje infrastrukture ili opreme ili uređaja koji zamjenjuju priključak na infrastrukturu)
- u vlasništvu jedinica lokalne samouprave koje se nalaze isključivo na teritoriju te jedinice lokalne samouprave.
- koje domaćinu određenom prema propisu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost služe za stalno stanovanje
- u vlasništvu osoba koje se, ako je to propisano odlukama gradova odnosno općina, smatraju socijalno ugroženim građanima.
