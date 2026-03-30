Oprez! Još samo danas i sutra prijave poreza na nekretnine. To treba učiniti u ovim slučajevima

Porezna uprava je objavila upozorenje da još samo danas i sutra traju prijave poreza na nekretnine koji će biti naplaćivan 2026. godine. Još nisu ispravili tisuće pogrešnih rješenja koje su izdale u ožujku za naplatu tog poreza prošle godine. Do druge polovice svibnja bi to trebalo biti ispravljeno.

- Vlasnici nekretnina imaju zakonsku obvezu najkasnije do sutra, 31. ožujka 2026. prijaviti promjene podataka bitnih za oporezivanje porezom na nekretnine (površina, namjena) i dokaze za ostvarivanje oslobođenja za 2026. godinu - objavili su iz Porezne uprave.

Napominju da oni vlasnici koje žive u nekretnini, podaci su točni i nema nikakvih promjena - ne trebaju ništa prijavljivati. Također, porez se ne plaća ako je nekretnina neuseljiva, ali vlasnici bi trebali ispuniti obrazac i to prijaviti Poreznoj upravi ili gradu i općini koja samostalno naplaćuje porez. Ako je stan ili kuća u najmu, ne treba prijavljivati porez ako je najam već prijavljen Poreznoj upravi. No, tu ima caka. Porezna uprava tumači da ako je stan iznajmljen tvrtki ili obrtu, a na njemu nitko nije prijavio boravište ili prebivalište: porez treba platiti.

Porez na nekretnine iznosi od 0,6 do 8 eura po četvornom metru, zavisno od odluke lokalnih vlasti. Na ovom linku je Porezna uprava objavila i obrasce za prijavu, ali se na njemu može naći i popis gradova i općina s visinom poreza, te podatak naplaćuju li porez preko Porezne uprave ili to rade samostalno. Porez na nekretnine se plaća za stanove i kuće koji stoje prazni ili se povremeno koriste(primjerice vikendice, apartmani ili kuće za povremeni boravak).

Porezna uprava je objavila i na koje nekretnine se ne plaća porez:

- koje​​ služe za stalno stanovanje ​​​(porezni obveznik na poziv poreznog tijela dokazuje činjenicu stalnog stanovanja)

- koje se iznajmlj​​uju na temelju ugovora o najmu za stalno stanovanje (najmanje 10 mjeseci)

- javne namjene i ​nekretnine namijenjene institucionalnom smještaju osoba

- koje se u poslovnim knjigama trgovačkih društava vode kao nekretnine namijenjene prodaji, ako je od dana unosa u poslovne knjige do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez proteklo manje od šest mjeseci

- preuzete u zamjenu za nenaplaćena potraživanja, ako je od dana preuzimanja do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez proteklo manje od šest mjeseci

- koje uslijed proglašenja prirodnih nepogoda u određenom poreznom razdoblju nisu podobne kao stambe​​ni prostor

- u slučajevima kada se iz svih okolnosti može utvrditi da je onemogućena stambena namjena nekr​​etnine (nepostojanje infrastrukture ili opreme ili uređaja koji zamjenjuju priključak na infrastrukturu)

- u vla​​sništvu jed​inica lokalne samouprave koje se nalaze isključivo na teritoriju te jedinice lokalne samouprave.

- koje doma​​ćinu određenom prema propisu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost služe za stalno stanovanje

- u vlasništvu osoba koje se, ako je to propisano odlukama gradova odnosno općina, smatraju socijalno ugroženim građanima.