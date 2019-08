Oprez! Stiže nam grmljavinsko nevrijeme, a onda toplinski val

Tijekom četvrtka bit će vruće, ali i nestabilno vrijeme. Na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima kiše grmljavine može biti već prijepodne, a najveća vjerojatnost za olujno nevrijeme u tim krajevima je sredinom dana i poslijepodne, piše HRT.

U istočnoj Hrvatskoj tijekom četvrtka sunčano i vruće, poslijepodne i navečer mogući su pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura između 30 i 32 stupnjeva. U središnjoj Hrvatskoj malo manje toplo, ali i nestabilno uz veliku mogućnost nevremena. Na jugu Hrvatske sunčano i vruće.

Europski centar za oluje ESTOFEX za dio sjeverne Italije izdao je 2. stupanj upozorenja koji se odnosi na mogućnost velikog nevremena, tuče i olujnih udara vjetra. Krakovi te oluje mogli bi zahvatiti i Hrvatsku.

DHMZ je preko Meteoalarma izdao dva žuta upozorenja za četvrtak. Prvo se odnosi na mogućnost izraženijih pljuskova i grmljavine, a drugo na toplinski val i minimalnu noćnu temperaturu iznad 23 stupnja.

Hrvatska danas

U većini krajeva djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku te nestabilno. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu ponegdje će biti kratkotrajne kiše i pljuskova s grmljavinom, a tijekom noći je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Na dalmatinskoj obali i otocima sunčanije te uglavnom suho. U unutrašnjosti će zapuhati većinom umjeren sjeveroistočnjak, a duž obale će umjereno i jako jugo postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 °C, piše DHMZ.

Hrvatska sutra

Na Jadranu pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti će još u prvom dijelu dana biti oblačnije uz ponegdje malo kiše, osobito u Slavoniji, a potom će se razvedravati. U gorju sredinom dana lokalno moguć poneki pljusak i grmljavina. Vjetar u unutrašnjosti slab. Na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21 na kopnu te od 20 do 25 na moru, a najviša dnevna uglavnom od 29 do 34 °C.

Od petka stabilnije, stiže toplinski val

Od petka u unutrašnjosti pretežno sunčano, za vikend i početkom idućeg tjedna raste opasnost od toplinskog vala čije se slabljenje očekuje od utorka, kad stiže više oblaka.

Na Jadranu sunčano i vruće, u ponedjeljak ponegdje i preko 35 stupnjeva. Vjetar uglavnom slab sjeverozapadni, u nedjelju na sjevernom dijelu Jadrana mjestimice bura.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, za Knin, Rijeku, Split i Dubrovnik označena su posebna upozorenja od toplinskog vala. Vruće će biti i u Slavoniji i Baranji gdje će biti i do 36 stupnjeva.

Tema: Hrvatska